توتنهام يحقق مع أورييه بسبب خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي مرة أخرى

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أعلن نادي توتنهام المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن بداية التحقيق مع ظهير وجناح الفريق الأول لكرة القدم، سيرجي أورييه، لكسر قواعد الحجر المنزلي.

هذه هي المرة الثالثة التي يكسر فيها أورييه القواعد، حيث اعتذر في المرتين السابقتين خلال الفترة الماضية.

ونشر أورييه صورة في الحجر الصحي بمنزله عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وهو يقوم بحلاقة شعره وهو الأمر الممنوع منه جميع لاعبي الدوري الممتاز بسبب فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، منعًا لانتشار العدوى.

وكتب توتنهام في بيانه الرسمي: “نحن نحقق في هذا الأمر ونتعامل مع الحادث بالشكل المناسب”.

وكانت المرة الأولى التي كسر فيها أورييه قواعد الحجر الصحي بسبب الركض مع أحد أصدقائه، وفي المرة الثانية بعدما تدرب مع زميله بالفريق، موسى سيسوكو.