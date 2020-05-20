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الكويت : إعلان نتائج مهرجان نجوم الفن والأعلام في دورته الخامسة

http://almnatiq.net/?p=866001
  المناطق – فهد المريخي

أسفرت نتائج مسابقة نجوم رمضان 2020 لمهرجان نجوم الفن والأعلام في دورته الخامسة، برعاية كريمة من رجل الأعمال السيد فواز مبارك الحساوي وبإشراف رئيس اللجان التحكيم السيد علي الريس، ورئيس المهرجان الإعلامي جمال العدواني‪  وظهرت كالتالي علي مستوي المحلي‪:

أفضل مسلسل التلفزيوني رمضاني أم هارون للنجمة  حياة الفهد

أفضل فنان دور أول للنجم داود حسين عن مسلسل في ذاكرة الظل

أفضل فنانة دور أول للنجمة الهام الفضالة عن مسلسل الكون في كفة‪.

أفضل فنانة دور ثاني للنجمة بثينة الرئيسي لمسلسل محمد علي رود

أفضل فنان دور ثاني للنجم عبدالله بهمن لمسلسل محمد علي رود

أفضل مخرج درامي للمخرج مناف عبدال لمسلسل محمد علي رود

أفضل مسلسل كوميدي  أل ديسمبر  للنجمين طارق العلي وجمال الردهان‪.

أفضل نص درامي للكاتب مشاري العميري لمسلسل رحي الايام‪.

تكريم خاص للنجم القدير سعد الفرج  عن دوره في مسلسل محمد علي رود

تكريم خاص للنجمة الشابة حصة النبهان عن دورها في مسلسل محمد علي رود

أما علي مستوي العربي‪ :

أفضل مسلسل عربي البرنس

أفضل فنان  محمد رمضان عن مسلسل البرنس

أفضل فنانة ياسمين صبري عن مسلسل فرصة ثانية

أفضل برنامج منوع أغلب السقا

 وسوف يقام حفل فني ضخم لتكريم نجومه بعد انتهاء الأزمة جائحة كورونا من البلاد وتعود الحياة الطبيعية

من جانب أخر صرح رئيس اللجان التحكيم علي الريس بأنه نظرا للظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا قررت اللجنة العليا لمهرجان نجوم الفن والأعلام في دورته الخامسة أطلاق رابط لمسابقة نجوم رمضان  2020 ولأمانة كان في تفاعل غير مسبوق من الجمهور وبشكل كبير حيث أطلق الرابط  بتاريخ 5 رمضان وتم توقفه 25 رمضان عبر السوشيال ميديا  وظهرت هذه النتيجة

حيث تم التنافس على لقب  أفضل مسلسل درامي محلي ما بين

  1. مسلسل أم هارون ومسلسل في ذاكرة الظل وبفارق جيد حسم مسلسل أم هارون النتيجة لصالحة .
  2. أفضل فنان دور أول  التنافس بين عبد المحسن النمر في أم هارون والنجم  داود حسين عن مسلسل في ذاكرة الظل لكن النتيجة حسمت لصالح داود حسين .
  3. أفضل فنانة دور أول التنافس بين هيفاء عادل في مسلسل  محمد  علي رود والهام الفضالة عن مسلسل الكون في كفة‪ وحسمت النتيجة لصالح الهام بفارق بسيط .
  4. أفضل فنانة دور ثاني  التنافس بين شهد الياسين في جنة هلي و بثينة الرئيسي لمسلسل محمد علي رود لكن سريعا بثينة حسمت النتيجة لصالحها
  5. أفضل فنان دور ثاني  التنافس بين حسين مهدي و عبدالله بهمن  هما بنفس المسلسل لكن كون عبدالله بهمن قدم هذا العام كركتر مركب تفاعل معه الجمهور بشكل قوي وحسم النتيجة لصالحة .
  6. أفضل مخرج درامي للمخرج مناف عبدال لمسلسل محمد علي رود من البداية كان متصدر النتائج المسابقة وبشكل كبير .
  7. أفضل مسلسل كوميدي  التنافس بين عمل  درويشيات وعمل  أل ديسمبر وحسمت النتيجة لصالح أل ديسمبر  للنجمين طارق العلي وجمال الردهان‪.
  8. أفضل نص درامي  تنافس على الجائزة بين الكاتبة نوف المضف لمسلسل جنة هلي والكاتب  مشاري العميري لمسلسل رحي الايام‪ , وتم حسم النتيجة لصالح رحى الأيام للكاتب مشاري العميري .

 كذلك تم تخصيص تكريم خاص للنجم القدير سعد الفرج  عن دوره في مسلسل محمد علي رود‪ , تكريم أخر  للنجمة الشابة حصة النبهان عن دورها في مسلسل محمد علي رود

 أما علي مستوي العربي‪ :

أفضل مسلسل عربي البرنس وأفضل فنان التنافس بين  محمد رمضان  وأحمد زاهر  عن مسلسل البرنس حسمت النتيجة بفارق بسيط لصالح الفنان أحمد زاهر .

أفضل فنانة  التنافس على الجائزة بين نور اللبنانية في مسلسل البرنس وياسمين صبري عن مسلسل فرصة ثانية لكن حسمت النتيجة لصالح ياسمين

أفضل برنامج منوع لهذا العام أغلب السقا للنجم أحمد السقا ورزان مغربي .

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