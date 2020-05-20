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بومبيو: الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان ولا تزال تنكر الحقائق

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بومبيو: الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان ولا تزال تنكر الحقائق

بومبيو: الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان ولا تزال تنكر الحقائق
http://almnatiq.net/?p=866008

تواصل الإدارة الأميركية توجيه الانتقادات والاتهامات لبكين حول تفشي فيروس كورونا في العالم، حيث قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان للفيروسات.

وأضاف بومبيو أن الصين لم تتصرف بمسؤولية لمنع تفشي كورونا في العالم.

وسبق بومبيو الرئيس دونالد ترمب اليوم الأربعاء في تغريدة بإلقاء المسؤولية على الصين فيما يحدث للعالم جراء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف ترمب أن عدم الكفاءة حصرا هو السبب وراء الوفيات الجماعية التي شهدتها الدول جراء كوفيد 19.

كما قال: “معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص، أكون ممتنا لو توضحون له بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!”.

يشار إلى أن التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة والصين لم يهدأ منذ أشهر على خلفية الوباء الذي حصد آلاف الأرواح حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان، بل يأتي كل يوم بفصل جديد.

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