احدث الأخبار

ميناء الملك عبد العزيز يستقبل 385 ألف طن من الحبوب والأعلاف
أبرز المواد
 توتنهام يحقق مع أورييه بسبب خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي مرة أخرى
أبرز المواد
 الكويت : إعلان نتائج مهرجان نجوم الفن والأعلام في دورته الخامسة
أبرز المواد
 الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 9 مسؤولين إيرانيين
أبرز المواد
 “منع العيديات والصلاة في البيت”.. الإمارات تعلن إجراءات مواجهة كورونا في العيد
أبرز المواد
 إنهاء إجراءات سفر عبارة على متنها 400 مصري عبر ميناء ضباء
أبرز المواد
 التجارة توضح كيف تراقب أسواق الذهب والمعادن الثمينة
أبرز المواد
 السعادة تخيم على ليفربول وكلوب مع استئناف التدريبات
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية غانا
أبرز المواد
 كارثة .. انهيار سدين في ميشيغان الأمريكية .. و مدينة كاملة أصبحت تحت الماء
أبرز المواد
 “مركز القيادة والتحكم في الرياض” يستهدف “COVID19” بحملات توعوية متزامنة
أبرز المواد
 الكويت تسجّل 804 إصابات جديدة بكورونا و3 وفيات
أبرز المواد
ميناء الملك عبد العزيز يستقبل 385 ألف طن من الحبوب والأعلاف

ميناء الملك عبد العزيز يستقبل 385 ألف طن من الحبوب والأعلاف

أبرز المواد
توتنهام يحقق مع أورييه بسبب خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي مرة أخرى

توتنهام يحقق مع أورييه بسبب خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي مرة أخرى

أبرز المواد
الكويت : إعلان نتائج مهرجان نجوم الفن والأعلام في دورته الخامسة

الكويت : إعلان نتائج مهرجان نجوم الفن والأعلام في دورته الخامسة

أبرز المواد
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 9 مسؤولين إيرانيين

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 9 مسؤولين إيرانيين

أبرز المواد

ميناء الملك عبد العزيز يستقبل 385 ألف طن من الحبوب والأعلاف

ميناء الملك عبد العزيز يستقبل 385 ألف طن من الحبوب والأعلاف
http://almnatiq.net/?p=866012
المناطق_جدة

استقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 9 سفن للحبوب والأعلاف مختلفة الأحجام والحمولات في وقت واحد، بحمولة إجمالية تبلغ 385 ألف طن التي تم مناولتها بمعدل تفريغ 35 ألف طن يومياً، وذلك تعزيزاً لدور موانئ المملكة في دعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والمخزون الاستهلاكي، بما يُسهم في توفير احتياجات الأسواق.
وتُشكل هذه الخطوة، تأكيدًا على القدرات التي يتمتع بها ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وكفاءته البحرية والتشغيلية واللوجستية ومستوى جاهزيته وطاقته الاستيعابية لاستقبال أكبر عدد من السفن ومناولة مختلف أنواع البضائع على مدار الساعة وفي جميع الظروف والتحديات.
يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز يقدم خدمات تشغيلية شاملة، إضافة إلى امتلاكه معدات مناولة حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، إذ يتضمن محطتين متطورتين للحاويات، ومحطة للبضائع المُبردة، ومحطتين للبضائع العامة، ومحطتين للإسمنت، إحداهما لتصدير الإسمنت الأسود والكلنكر، والأخرى للإسمنت الأبيض، ومحطة للحبوب السائبة، ومحطة لمناولة الحديد الخام، ومنطقة تصنيع القطع البحرية ومنصات الغاز والبترول، كما يعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن، يضم حوضين عائمين للسفن لاستيعاب السفن حتى 215 مترًا طولاً.
ويعد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أكبر ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي ويتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم بـ 43 رصيفاً ومساحة 19 كم2، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، فيما يرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، ما يساعد على دخول البضائع من مختلف أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى للمملكة.
كما يحتل الميناء مركزًا متميّزًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية ومجال صناعة النقل البحري، بانتهاجه دورًا رياديًّا ومبادرًا في تقديم خِدْمات عالية الجودة لجميع المتعاملين معه.

روابط ذات صلة

توتنهام يحقق مع أورييه بسبب خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي مرة أخرى

توتنهام يحقق مع أورييه بسبب خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي مرة أخرى
الكويت : إعلان نتائج مهرجان نجوم الفن والأعلام في دورته الخامسة

الكويت : إعلان نتائج مهرجان نجوم الفن والأعلام في دورته الخامسة
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 9 مسؤولين إيرانيين

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 9 مسؤولين إيرانيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*