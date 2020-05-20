من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية.. مسجد أبي بكر الصديق في نجران

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يقع مسجد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- التاريخي في وسط البلدة القديمه غرب محافظة ثار في منطقة نجران جنوب المملكة ،ويعد المسجد من أقدم مباني القرية ،وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.

وترجع الأهمية التاريخيه لمسجد أبي بكر الصديق كونه أقدم مسجد بمنطقة ثار القديمة ، ويعد المسجد الوحيد في المنطقة الذي تقام فيه صلاة الجمعة، وكان يأتيه أهالي القرية وأهل القرى المجاورة للصلاة فيه صلاة الجمعة ، ويعد بجانب كونه مكانًا للصلاة والعبادة منارة ثقافية وعلمية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة حيث تعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات.

وكان الأهالي يتعلمون فيه القراءة والقرآن الكريم ، كما كان للمسجد دور اجتماعي بارز حيث تعقد فيه اجتماعات الأهالي لمناقشة أمورهم اليومية وحل المشكلات والمنازعات.

ويقع مسجد أبي بكر الصديق بالبلدة القديمه على بعد نحو 3 كم غرب مدينة ثار التابعه لمنطقة نجران ،التي تبعد نحو 120 كم شمال شرق مدينة نجران ، وتبلغ مساحة المسجد الكلية نحو (130م2) ويتسع لنحو (57) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة ،وفناء خارجي ، وخلوة ، ودورة مياه ، والمسجد مبني من البلوك وسقفه من مرابيع خشبية تعلوها ألواح خشبيه ثم طبقة خرسانية .

كما يتكون مسجد أبي بكر الصديق التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من بيت الصلاة وسرحة المسجد ، والخلوة ، ومصلى للنساء ، ودورات المياه وأماكن الوضوء للرجال والنساء ، ويتسع ل(118) مصلياً.