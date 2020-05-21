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«التقاعد»: خدمة العملاء مستمرة خلال إجازة عيد الفطر

«التقاعد»: خدمة العملاء مستمرة خلال إجازة عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=866021
المناطق_الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن مركز الاتصال الهاتفي مستمر بخدمة العملاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك عبر أرقام مركز الاتصال: 920014000-8001248889 .

وبينت المؤسسة أن استمرار تقديم خدماتها للعملاء عبر مركز الاتصال خلال إجازة عيد الفطر المبارك يأتي حرصاً منها على تقديم الخدمات المتميزة لجميع عملائها والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأفادت “التقاعد” أن مركز الاتصال سيعمل من تاريخ 28 وحتى 30 من رمضان على فترتين: الفترة الأولى تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، أما الفترة الثانية فتبدأ

من الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً.

وأضافت المؤسسة أنه سيتم إغلاق مركز الاتصال ليوم واحد وهو يوم العيد بحيث يستأنف عمله من ثاني أيام عيد الفطر المبارك وستكون فترة العمل اعتباراً من الثاني وحتى السابع من شوال من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً عدا يوم الجمعة سيكون العمل من الساعة الثانية مساء وحتى العاشرة مساء.

مما يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أتاحت لعملائها الاستفادة من خدماتها الإلكترونية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بشكل ذاتي ومباشر، بما يتيح للعميل إنجاز كافة تعاملاته مع المؤسسة بكل يسر وسهولة من خلال بوابة “التقاعد” الالكترونية www.pension.gov.sa.

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