احدث الأخبار

بمناسبة الذكرى الثالثة لتنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد
منطقة الرياض
 محافظ املج يطلق مبادرة غذاونا واحد2(سلة العيد) في الشبحة
منطقة تبوك
 “جود الإسكان ” تعاون وتكافل اجتماعي لتقديم العون للعطاء الخيري
أبرز المواد
 «التقاعد»: خدمة العملاء مستمرة خلال إجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” توضح حقيقة تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد
أبرز المواد
 من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية.. مسجد أبي بكر الصديق في نجران
أبرز المواد
 بومبيو: الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان ولا تزال تنكر الحقائق
أبرز المواد
 ميناء الملك عبد العزيز يستقبل 385 ألف طن من الحبوب والأعلاف
أبرز المواد
 توتنهام يحقق مع أورييه بسبب خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي مرة أخرى
أبرز المواد
 الكويت : إعلان نتائج مهرجان نجوم الفن والأعلام في دورته الخامسة
أبرز المواد
 الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 9 مسؤولين إيرانيين
أبرز المواد
 “منع العيديات والصلاة في البيت”.. الإمارات تعلن إجراءات مواجهة كورونا في العيد
أبرز المواد
بمناسبة الذكرى الثالثة لتنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

بمناسبة الذكرى الثالثة لتنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

منطقة الرياض
محافظ املج يطلق مبادرة غذاونا واحد2(سلة العيد) في الشبحة

محافظ املج يطلق مبادرة غذاونا واحد2(سلة العيد) في الشبحة

منطقة تبوك
“جود الإسكان ” تعاون وتكافل اجتماعي لتقديم العون للعطاء الخيري

“جود الإسكان ” تعاون وتكافل اجتماعي لتقديم العون للعطاء الخيري

أبرز المواد
«التقاعد»: خدمة العملاء مستمرة خلال إجازة عيد الفطر

«التقاعد»: خدمة العملاء مستمرة خلال إجازة عيد الفطر

أبرز المواد

بمناسبة الذكرى الثالثة لتنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

بمناسبة الذكرى الثالثة لتنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد
http://almnatiq.net/?p=866023
المناطق_فلاج الشعيفاني 
في هذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعا، ومن منطلق الثقة من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  – نصره الله -، ونحن نستذكر مسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية الكبرى، وانطلاقة لبناء مرحلة جديدة من العمل الوطني برؤية طموحة، وبصيرة نافذة، وعزيمة لا تنثني من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -.
مازلنا نذكر قبل ثلاثة أعوام عندما وضعت أسس هذه النهضة، وبدأنا العمل والسير للريادة العالمية في كل المجالات، وأصبحت السعودية محط أنظار العالم ومن أكثر الوجهات السياحية المرغوبة من قبل السياح من شتى أنحاء العالم.
عقود وقعت مع الشرق والغرب، استثمارات مع كبريات الشركات العالمية، ولا غرابة إذا كان خلف هذه الإنجازات رجل المرحلة وصاحب الهمة والطموح والذي يتعدى عنان السماء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، برؤية 2030 التي سوف تتحقق للمملكة العربية السعودية بإذن الله.
اليوم نحتفل بالذكرى الثالثة لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة العربية السعودية، وفي ظل جائحة كورونا العالمية، والتي أثرت بشكل كبير على اقتصاد العالم، أما نحن فما زلنا ننعم بكل الخير وسعة الرزق والطمأنينة، ما كان ذلك ليتحقق بعد توفيق الله إلا بقيادة حكيمة رشيدة، وبنظرة ثاقبة من سمو ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي آمن بما لدى المملكة من تنوع في الثروات ووظفها التوظيف الصحيح، فقد استطعنا بفضل من الله ثم باستراتيجيات اقتصادية مدروسة مواجهة هذه الجائحة، بل وإن المملكة قدمت الملايين من الدولارات كمساعدات مالية للمنظمات الدولية الصحية لمواجهة هذا الوباء، فحق لنا أن نفخر بهذه القيادة الحكيمة وهذه الرؤية الثاقبة.
ويسعدنا في هذه الذكرى الغالية علينا أن نرفع التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- أيده الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – وإلى الشعب السعودي الوفي، سائلاً الله أن يمن على بلادنا خاصة وكافة بلاد العالم بزوال هذا البلاء عاجلا غير آجل إنه كريم مجيب، وكل عام ووطننا والأمتين العربية والإسلامية بخير.
المهندس الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا
– الرئيس الفخري لصحافيو الوطن
– رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا

روابط ذات صلة

“مركز القيادة والتحكم في الرياض” يستهدف “COVID19” بحملات توعوية متزامنة

“مركز القيادة والتحكم في الرياض” يستهدف “COVID19” بحملات توعوية متزامنة
ضبط وافدين يسرقون ملابس التبرعات الخيرية و يبيعونها في الرياض

ضبط وافدين يسرقون ملابس التبرعات الخيرية و يبيعونها في الرياض
تحريات الأفلاج تفك غموض سرقة 37 هاتفاً ذكياً في ساعات وتطيح بالجاني

تحريات الأفلاج تفك غموض سرقة 37 هاتفاً ذكياً في ساعات وتطيح بالجاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*