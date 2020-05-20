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محافظ املج يطلق مبادرة غذاونا واحد2(سلة العيد) في الشبحة

محافظ املج يطلق مبادرة غذاونا واحد2(سلة العيد) في الشبحة

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محافظ املج يطلق مبادرة غذاونا واحد2(سلة العيد) في الشبحة

محافظ املج يطلق مبادرة غذاونا واحد2(سلة العيد) في الشبحة
http://almnatiq.net/?p=866030
المناطق- أملج - فايز السميري:
أكد محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي ان حملة يداً بيد التي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك في العاشر من شعبان لدعم المتضررين استفاد منها  المواطنين والمقيمين على حداً سواء في محافظة املج ومراكزها من خلال الجمعيات الخيرية التي اخذت على عاتقها العمل الممنهج في حصر المتضررين وتقنين قنوات صرفها بما يضمن سد الحاجة للمتعففين والمحتاجين وكسب ثقة المانحين من اهل الخير.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية مساء اليوم لمركز الشبحة وقف خلالها على جمعيات كل من الشبحة وشثاث والصرى والسهلة والرويضات ، ودشن توزيع “سلة العيد” ضمن مبادرة #غذاؤنا__واحد2 التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية والتي تأتي استكملاً  لعدد من المبادرات ضمن حملة يداً بيد ، وشكر “البازعي” رؤساء الجمعيات والعاملين فيها حاثاً الى استمرار العطاء وتطوير العمل التكاملي بين الجمعيات ، وكان يرافقه خلال الجولة رئيس مركز الشبحة محمد بن صميط الجهني.

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