إيطاليا تعلن عن عودة عمل مطاراتها في الثالث من يونيو

المناطق - الرياض

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم عن استئناف العمل في مطاراتها اعتبارا من 3 يونيو المقبل بعد الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميكلي أمام مجلس النواب أنه ” سيكون ممكنا الشروع في إعادة فتح المطارات كافة حيث سيسمح مجدداً بعمليات النقل المحلية والدولية”.

يذكر أن الحكومة الإيطالية أعلنت في وقت سابق أنها ستعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي في هذا التاريخ أيضا وإلغاء الحجر الإلزامي للزوار الأجانب.