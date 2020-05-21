احدث الأخبار

“سكني”: 60 % حجوزات وحدات ضاحية “السديم” السكنية بخميس مشيط
أبرز المواد
 وزارة الاستثمار: إصدار 348 ترخيصاً استثماريا خلال الربع الأول من عام 2020
أبرز المواد
 فرنسا تسجل 110 وفيات بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 28123 وفاة
أبرز المواد
 إيطاليا تعلن عن عودة عمل مطاراتها في الثالث من يونيو
أبرز المواد
 إخاء” تتلقى دعماً من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز
منطقة الرياض
 بمناسبة الذكرى الثالثة لتنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد
منطقة الرياض
 محافظ املج يطلق مبادرة غذاونا واحد2(سلة العيد) في الشبحة
منطقة تبوك
 “جود الإسكان ” تعاون وتكافل اجتماعي لتقديم العون للعطاء الخيري
أبرز المواد
 «التقاعد»: خدمة العملاء مستمرة خلال إجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” توضح حقيقة تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد
أبرز المواد
 من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية.. مسجد أبي بكر الصديق في نجران
أبرز المواد
 بومبيو: الصين تعمدت تدمير مختبر ووهان ولا تزال تنكر الحقائق
أبرز المواد
“سكني”: 60 % حجوزات وحدات ضاحية “السديم” السكنية بخميس مشيط

“سكني”: 60 % حجوزات وحدات ضاحية “السديم” السكنية بخميس مشيط

أبرز المواد
وزارة الاستثمار: إصدار 348 ترخيصاً استثماريا خلال الربع الأول من عام 2020

وزارة الاستثمار: إصدار 348 ترخيصاً استثماريا خلال الربع الأول من عام 2020

أبرز المواد
فرنسا تسجل 110 وفيات بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 28123 وفاة

فرنسا تسجل 110 وفيات بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 28123 وفاة

أبرز المواد
إيطاليا تعلن عن عودة عمل مطاراتها في الثالث من يونيو

إيطاليا تعلن عن عودة عمل مطاراتها في الثالث من يونيو

أبرز المواد

“سكني”: 60 % حجوزات وحدات ضاحية “السديم” السكنية بخميس مشيط

“سكني”: 60 % حجوزات وحدات ضاحية “السديم” السكنية بخميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=866044

سجلّت ضاحية السديم – إحدى المشاريع الكبرى لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان – والواقعة في مدينة خميس مشيط، نسب حجوزات عالية تجاوزت 60% من الوحدات المتاحة حالياً، ويستمر حجز باقي الوحدات عبر تطبيق وموقع سكني الإلكتروني ضمن إجراءات سهلة تختصر الوقت والجهد واستحقاق فوري للأسر السعودية الراغبة في التملك بالاستفادة من خيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة إلكترونياً بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030.
وأوضح “سكني” في بيان صحفي اليوم، أن الضاحية تمتد على مساحة تتجاوز 4,988,000 متر مربع في الجزء الشمالي من المحافظة، ومن المتوقع أن تضم نحو 6510 وحدات سكنية تحت الإنشاء بين شقق وفلل وتاون هاوس، يتم بناؤها بتقنيات القوالب النفقية (TF)،
وبنماذج وتصاميم متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتستوعب الضاحية أكثر من 33 ألف نسمة في موقع إستراتيجي مميز يبعد 25 دقيقة عن مطار أبها ونحو 30 دقيقة عن جامعة الملك خالد.
وتتميز ضاحية السديم بكونها مجتمع سكني حضاري تتوفر فيه المرافق الأساسية من منشئات صحية وتعليمية وتجارية وترفيهية وحدائق خضراء تضمن تأمين أسلوب حياة عصري للسكن، بالإضافة لكونها تضم شوارع واسعة ومماشي رياضية، علاوة على تكامل البنية التحتية فيها من إمدادات المياه والكهرباء والإنارة والصرف الصحي، من خلال عدة مشاريع متاح منها مشروعي “واحة الخميس” و”تلال الخميس” وينفذهما القطاع الخاص ومتاحة للحجز الإلكتروني من قبل المستفيدين.
يُذكر أن الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان تعتبر نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة، حيث قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية، ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المُعتمدين في القطاع الخاص، لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها ويضم الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية كافة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة.

روابط ذات صلة

وزارة الاستثمار: إصدار 348 ترخيصاً استثماريا خلال الربع الأول من عام 2020

وزارة الاستثمار: إصدار 348 ترخيصاً استثماريا خلال الربع الأول من عام 2020
فرنسا تسجل 110 وفيات بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 28123 وفاة

فرنسا تسجل 110 وفيات بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 28123 وفاة
إيطاليا تعلن عن عودة عمل مطاراتها في الثالث من يونيو

إيطاليا تعلن عن عودة عمل مطاراتها في الثالث من يونيو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*