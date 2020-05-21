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“الزكاة والدخل”: أكثر من 40 مليون ريال المبالغ الواردة لـ “زكاتي” خلال رمضان

“الزكاة والدخل”: أكثر من 40 مليون ريال المبالغ الواردة لـ “زكاتي” خلال رمضان

أبرز المواد

“الزكاة والدخل”: أكثر من 40 مليون ريال المبالغ الواردة لـ “زكاتي” خلال رمضان

“الزكاة والدخل”: أكثر من 40 مليون ريال المبالغ الواردة لـ “زكاتي” خلال رمضان
http://almnatiq.net/?p=866045
المناطق - الرياض

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن إجمالي المبالغ الواردة للزكاة عبر خدمة “زكاتي” بلغت أكثر من 40 مليون ريال خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن هذه المبالغ سيتم صرفها على الفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت الهيئة أن أكثر من 111 ألف شخص حمّل تطبيق “زكاتي” على الهواتف الذكية خلال شهر رمضان، فيما بلغ عدد زيارات بوابة “زكاتي” خلال الفترة ذاتها أكثر من 341 ألف زيارة، حيث وفّرت الهيئة هذه الخدمات للتسهيل على الأفراد وتمكينهم من دفع زكاتهم إلكترونيًا، بالإضافة إلى خدمة “هاتف زكاتي”.
وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث توفر هذه الخدمات إمكانية حساب الزكاة من خلال حاسبة الزكاة لتحديد نصاب الزكاة الواجبة، وإمكانية دفعها بطريقة سهلة وموثوقة من خلال نظام سداد، فضلًا عن خدمة التذكير بمواعيد الزكاة، وكافة المعلومات التي تتعلق بها.
ويُمكن للأفراد إخراج زكاتهم عبر الاتصال على هاتف زكاتي على رقم 19993، الذي يُشرف عليه كادر مؤهل للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، وبوابة (زكاتي) من خلال www.zakaty.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية.
يُذكر أن الهيئة تحرص على التطوير المستمر لبرامجها وأنشطتها للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائها، كما تحرص على إنشاء أفضل الأنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الزكوية واحتسابها وتحصيلها بشكل فعّال، للإسهام في رفع كفاءة الأداء، وتوفير خدمات عالية الجودة ومساعدة الجميع على الوفاء بواجباتهم.

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