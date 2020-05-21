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الدوري الإيطالي : تمديد الموسم حتى 20 أغسطس المقبل

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الدوري الإيطالي : تمديد الموسم حتى 20 أغسطس المقبل

الدوري الإيطالي : تمديد الموسم حتى 20 أغسطس المقبل
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أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم اليوم أنه مدد الموسم الحالي للدوري المحلي حتى تاريخ 20 أغسطس على أمل إنهاء جميع بطولاته الاحترافية (الدرجات الأولى والثانية والثالثة).
وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم: “أبدى الاتحاد الإيطالي رغبته باستئناف وإنهاء البطولات الوطنية المحلية كحد أقصى في تاريخ 20 أغسطس في الدرجات الأولى والثانية والثالثة، كما قرر إطلاق موسم 2020-2021 في الأول من سبتمبر، مؤكداً أنه سيحدد قبل معاودة النشاط قوانين سيطبقها في حال تعليق النشاط مجدداً.
وفي هذه الحالة، ينوي الاتحاد “إقامة مراحل وجيزة من مباريات “البلاي أوف” من أجل تحديد نتائج المسابقات وأيضاً بما يتعلق بمسألتي الصعود والهبوط”.
كما سيضع الاتحاد قوانين في حال وضع حد نهائي للموسم الحالي “تتضمن بكل الأحوال مسألتي الهبوط والصعود”.
ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري المحلي متقدماً بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو قبل توقفه وجميع درجات الدوريات
الأخرى في إيطاليا في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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