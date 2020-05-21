احدث الأخبار

الفلكي “الخضير” يرجح السبت “عيد” .. ومرصد المجمعة و “المسند” الأحد
أبرز المواد
 الدوري الإيطالي : تمديد الموسم حتى 20 أغسطس المقبل
أبرز المواد
 مبادرات السلال الرمضانية للقطاع غير الربحي صورة من التكاتف المجتمعي
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: أكثر من 40 مليون ريال المبالغ الواردة لـ “زكاتي” خلال رمضان
أبرز المواد
 الصحة العالمية : العالم يسجل أكبر عدد من الإصابات بكورونا في يوم واحد
أبرز المواد
 “سكني”: 60 % حجوزات وحدات ضاحية “السديم” السكنية بخميس مشيط
أبرز المواد
 وزارة الاستثمار: إصدار 348 ترخيصاً استثماريا خلال الربع الأول من عام 2020
أبرز المواد
 فرنسا تسجل 110 وفيات بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 28123 وفاة
أبرز المواد
 إيطاليا تعلن عن عودة عمل مطاراتها في الثالث من يونيو
أبرز المواد
 إخاء” تتلقى دعماً من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز
منطقة الرياض
 بمناسبة الذكرى الثالثة لتنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد
منطقة الرياض
 محافظ املج يطلق مبادرة غذاونا واحد2(سلة العيد) في الشبحة
منطقة تبوك
الفلكي “الخضير” يرجح السبت “عيد” .. ومرصد المجمعة و “المسند” الأحد

الفلكي “الخضير” يرجح السبت “عيد” .. ومرصد المجمعة و “المسند” الأحد

أبرز المواد
الدوري الإيطالي : تمديد الموسم حتى 20 أغسطس المقبل

الدوري الإيطالي : تمديد الموسم حتى 20 أغسطس المقبل

أبرز المواد
مبادرات السلال الرمضانية للقطاع غير الربحي صورة من التكاتف المجتمعي

مبادرات السلال الرمضانية للقطاع غير الربحي صورة من التكاتف المجتمعي

أبرز المواد
“الزكاة والدخل”: أكثر من 40 مليون ريال المبالغ الواردة لـ “زكاتي” خلال رمضان

“الزكاة والدخل”: أكثر من 40 مليون ريال المبالغ الواردة لـ “زكاتي” خلال رمضان

أبرز المواد

الفلكي “الخضير” يرجح السبت “عيد” .. ومرصد المجمعة و “المسند” الأحد

الفلكي “الخضير” يرجح السبت “عيد” .. ومرصد المجمعة و “المسند” الأحد
http://almnatiq.net/?p=866059
المناطق - الرياض

في الوقت الذي أعلنت حسابات فلكية أن القمر سيغرب قبل الشمس يوم الجمعة ٢٩ رمضان الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٠؛ ما يعني أن العيد سيكون يوم الأحد ٢٤ مايو، قال الفلكي “خالد الخصير” إن السبت سيكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وذكر مرصد جامعة المجمعة، أن القمر سيغرب قبل الشمس بـ ١٣ دقيقة يوم الجمعة ٢٩ رمضان، وقال: بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الجمعة ٢٩ رمضان ١٤٤١ الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٠م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية بأن الشمس ستغرب الساعة ٦:٣٩ عند درجة ٢٩٣ ويغرب القمر الساعة ٦:٢٦ أي سيغرب قبل الشمس بنحو ١٣ دقيقة.

وأضاف “أما يوم السبت ٣٠ رمضان ١٤٤١ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٠م فستغرب الشمس الساعة ٦:٤٠ عند درجة ٢٣٩ وسيغرب الهلال الساعة ٧:٢٣ عند درجة ٢٩٣، أي أن الهلال سيمكث بمقدار ٤٣ دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع ٨,٨٤ واستطالة ١٠,٦٠”.

من جهته، أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن الهلال يوم الجمعة ٢٩ رمضان سيغرب قبل الشمس في مكة المكرّمة بما يقارب ١٠ دقائق، وسيكون الاقتران بين الهلال والشمس الساعة ٨:٣٩ دقيقة، وبهذا سيكون شهر رمضان ٣٠ يوماً والعيد يوم الاحد ٢٤ مايو، إذ لن يكون للهلال مكث في الأفق في يوم الجمعة ٢٩ رمضان.

في المقابل، قال الفلكي “خالد الخضير” إن القمر يشرق فجر اليوم الخميس قبل القمر قبل الشمس ويغرب قبلها، وتابع ويشرف فجر ‎الجمعة ٢٩ رمضان مقترنا بالشمس.

وأوضح الخضير أن هلال شوال سيغرب مساء الجمعة بعد الشمس، مشيرا أن يوم السبت الموافق ٢٣ مايو سيكون غرة شهر ‎شوال.

روابط ذات صلة

الدوري الإيطالي : تمديد الموسم حتى 20 أغسطس المقبل

الدوري الإيطالي : تمديد الموسم حتى 20 أغسطس المقبل
مبادرات السلال الرمضانية للقطاع غير الربحي صورة من التكاتف المجتمعي

مبادرات السلال الرمضانية للقطاع غير الربحي صورة من التكاتف المجتمعي
“الزكاة والدخل”: أكثر من 40 مليون ريال المبالغ الواردة لـ “زكاتي” خلال رمضان

“الزكاة والدخل”: أكثر من 40 مليون ريال المبالغ الواردة لـ “زكاتي” خلال رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*