الفلكي “الخضير” يرجح السبت “عيد” .. ومرصد المجمعة و “المسند” الأحد

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في الوقت الذي أعلنت حسابات فلكية أن القمر سيغرب قبل الشمس يوم الجمعة ٢٩ رمضان الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٠؛ ما يعني أن العيد سيكون يوم الأحد ٢٤ مايو، قال الفلكي “خالد الخصير” إن السبت سيكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وذكر مرصد جامعة المجمعة، أن القمر سيغرب قبل الشمس بـ ١٣ دقيقة يوم الجمعة ٢٩ رمضان، وقال: بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الجمعة ٢٩ رمضان ١٤٤١ الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٠م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية بأن الشمس ستغرب الساعة ٦:٣٩ عند درجة ٢٩٣ ويغرب القمر الساعة ٦:٢٦ أي سيغرب قبل الشمس بنحو ١٣ دقيقة.

وأضاف “أما يوم السبت ٣٠ رمضان ١٤٤١ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٠م فستغرب الشمس الساعة ٦:٤٠ عند درجة ٢٣٩ وسيغرب الهلال الساعة ٧:٢٣ عند درجة ٢٩٣، أي أن الهلال سيمكث بمقدار ٤٣ دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع ٨,٨٤ واستطالة ١٠,٦٠”.

من جهته، أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن الهلال يوم الجمعة ٢٩ رمضان سيغرب قبل الشمس في مكة المكرّمة بما يقارب ١٠ دقائق، وسيكون الاقتران بين الهلال والشمس الساعة ٨:٣٩ دقيقة، وبهذا سيكون شهر رمضان ٣٠ يوماً والعيد يوم الاحد ٢٤ مايو، إذ لن يكون للهلال مكث في الأفق في يوم الجمعة ٢٩ رمضان.

في المقابل، قال الفلكي “خالد الخضير” إن القمر يشرق فجر اليوم الخميس قبل القمر قبل الشمس ويغرب قبلها، وتابع ويشرف فجر ‎الجمعة ٢٩ رمضان مقترنا بالشمس.

وأوضح الخضير أن هلال شوال سيغرب مساء الجمعة بعد الشمس، مشيرا أن يوم السبت الموافق ٢٣ مايو سيكون غرة شهر ‎شوال.