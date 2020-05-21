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حصر قوائم المواطنين المتقدمين لدعمهم في أنشطة نقل الركاب

حصر قوائم المواطنين المتقدمين لدعمهم في أنشطة نقل الركاب

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حصر قوائم المواطنين المتقدمين لدعمهم في أنشطة نقل الركاب

حصر قوائم المواطنين المتقدمين لدعمهم في أنشطة نقل الركاب
http://almnatiq.net/?p=866066
المناطق - الرياض

استكملت الهيئة العامة للنقل حصر قوائم المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد السعوديين في أنشطة نقل الركاب تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بدعم أبنائه السعوديين العاملين في هذه الأنشطة في مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا الصدد صرح نائب رئيس الهيئة العامة للنقل المساعد لتنمية النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان أن الهيئة استكملت فرز وحصر قوائم المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر وليس تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب المستهدفة وممن لا يرتبطون بوظيفة أخرى ويعتبر هذا النشاط هو المصدر الرئيس للدخل بالنسبة لهم.
وبين الطاسان أن الهيئة العامة للنقل تعمل وبشراكتها المثمرة مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ التوجيهات بهذا الشأن وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة النقل، حيث تعمل جميع الجهات بجهود مشتركة ومستمرة لإيصال الدعم لمستحقيه في وقته، مشيرا إلى أن جميع من تنطبق عليهم الاشتراطات المعلنة سيستفيدون من الدعم الحكومي من خلال الجهات ذات الاختصاص.
واختتم الطاسان بالتوضيح أن تظافر الجهود مع الجهات المعنية والشريكة مستمر، وأثمر هذا عن خطوة هامة قادمة تتمثل في إتاحة التقديم على دعم السعوديين العاملين في تطبيقات توجيه المركبات، حيث يتاح التقديم رسمياً ابتداء من يوم الجمعة الموافق 22 مايو2020م وحتى الجمعة 5 يونيو 2020م، ويأتي هذا تحقيقا للتوجيهات في وقت سابق خلال الشهر الجاري، بما يؤكد القيمة الكبيرة لإنسان الوطن لدى القيادة الرشيدة أيدها الله، وسعي الجميع لتحقيق هذه الرؤية الأبوية الحانية.

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