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سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
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المناطق - الرياض

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسة للأسهم الأمريكية اليوم ارتفاعاً عند إغلاق السوق، مدعومة بتفاؤل المستثمرين ببوادر تعافٍ اقتصادي سريع بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 369.74 نقطة، أو 1.53 بالمئة، إلى 24576.60 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 48.67 نقطة، 1.67 بالمئة، ليغلق عند 2971.61 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 2.08 بالمئة إلى 9375.78 نقطة.

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