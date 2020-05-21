رابطة الدوري الإنجليزي تعطي الضوء الأخضر لإتمام صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل

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أعطت رابطة الدوري الإنجليزي الضوء الأخضر لإتمام صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل.

ويعد نيوكاسل من أعرق الأندية الإنجليزية، وتأسس عام 1892، واشتهر النادي دوما بارتداء القميص الأبيض والأسود، وهو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجا بالألقاب. ويحتل نادي نيوكاسل يونايتد حاليا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، جمعها من 29 مباراة.