احدث الأخبار

خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع تستعرض تطورات الجائحة وضمان تطبيق الخطط
أبرز المواد
 رابطة الدوري الإنجليزي تعطي الضوء الأخضر لإتمام صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يطلق “المنصة الوطنية للتبرعات”
أبرز المواد
 سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
أبرز المواد
 حصر قوائم المواطنين المتقدمين لدعمهم في أنشطة نقل الركاب
أبرز المواد
 “هدف”: 40 ألف سعودي وسعودية استفادوا من 23 جلسة تدريبية عبر منصة “دروب”
أبرز المواد
 بعد رصد مئات الحسابات مرتبطة بالتعليم دون حوكمة.. آل الشيخ يعتمد دليل حسابات شبكات التواصل
أبرز المواد
 الفلكي “الخضير” يرجح السبت “عيد” .. ومرصد المجمعة و “المسند” الأحد
أبرز المواد
 الدوري الإيطالي : تمديد الموسم حتى 20 أغسطس المقبل
أبرز المواد
 مبادرات السلال الرمضانية للقطاع غير الربحي صورة من التكاتف المجتمعي
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: أكثر من 40 مليون ريال المبالغ الواردة لـ “زكاتي” خلال رمضان
أبرز المواد
 الصحة العالمية : العالم يسجل أكبر عدد من الإصابات بكورونا في يوم واحد
أبرز المواد
خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع تستعرض تطورات الجائحة وضمان تطبيق الخطط

خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع تستعرض تطورات الجائحة وضمان تطبيق الخطط

أبرز المواد
رابطة الدوري الإنجليزي تعطي الضوء الأخضر لإتمام صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل

رابطة الدوري الإنجليزي تعطي الضوء الأخضر لإتمام صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل

أبرز المواد
وزير الموارد البشرية يطلق “المنصة الوطنية للتبرعات”

وزير الموارد البشرية يطلق “المنصة الوطنية للتبرعات”

أبرز المواد
سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

أبرز المواد

خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع تستعرض تطورات الجائحة وضمان تطبيق الخطط

خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع تستعرض تطورات الجائحة وضمان تطبيق الخطط
http://almnatiq.net/?p=866082
المناطق - واس

عقدت خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اجتماعاتها المكثفة برئاسة قائد الخلية اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، وحضور أعضاء الخلية الذين يمثلون عدداً من الجهات المعنية بوزارة الدفاع.
حيث عقدت في يوم الأحد الماضي اجتماعاً مع مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد العامري، بحضور عدد من المختصين من مركز الوقاية من العدوى ومكافحتها بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على التقارير والتطورات حيال جميع الإجراءات المتخذة مع جائحة فيروس كورونا المستجد لضمان تطبيق الخطط المعمول بها لدى وزارة الدفاع، حيث أن الوزارة لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة معالي وزير الصحة، كما جرى استعراض الوضع العام في الوزارة والذي يتوافق مع أهمية استمرار الأعمال للوضع الصحي القائم ، و التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.
وأثنت خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع على تفاعل الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة مع الخطط المعمول بها حالياً و المستقبلية كذلك، وتقديم التوصيات التكاملية كافة، التي تصب في مصلحة وزارة الدفاع للتعامل مع هذه الجائحة بالشكل المطلوب.
يذكر أن اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا المشكلة بأمر سامي وتضم في عضويتها أكثر من 18 جهة حكومية تعمل بشكل يومي على متابعة الوضع الصحي على مستوى المملكة وتقيم باستمرار ما يتم من احترازات تكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس بينهم.

روابط ذات صلة

رابطة الدوري الإنجليزي تعطي الضوء الأخضر لإتمام صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل

رابطة الدوري الإنجليزي تعطي الضوء الأخضر لإتمام صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل
وزير الموارد البشرية يطلق “المنصة الوطنية للتبرعات”

وزير الموارد البشرية يطلق “المنصة الوطنية للتبرعات”
سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*