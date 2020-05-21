احدث الأخبار

دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع
أبرز المواد
 بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”
أبرز المواد
 ‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان
المنطقة الشرقية
 رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى
المنطقة الشرقية
 مبادرات قناة منتدى عبقر الشعري “اليوتيوبية” تعزز ريادته محلياً وعربياً
منطقة مكة المكرمة
 فيديو لحدث فلكي استثنائي.. ولادة كوكب جديد
أبرز المواد
 ترامب يعلن موعد التوقف عن “دواء كورونا”
أبرز المواد
 فولكسفاجن “تعتذر” عن الإعلان العنصري
أبرز المواد
 خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع تستعرض تطورات الجائحة وضمان تطبيق الخطط
أبرز المواد
 رابطة الدوري الإنجليزي تعطي الضوء الأخضر لإتمام صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يطلق “المنصة الوطنية للتبرعات”
أبرز المواد
 سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
أبرز المواد
دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع

دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع

أبرز المواد
بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”

بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”

أبرز المواد
‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان

‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان

المنطقة الشرقية
رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى

رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى

المنطقة الشرقية

ترامب يعلن موعد التوقف عن “دواء كورونا”

ترامب يعلن موعد التوقف عن “دواء كورونا”
http://almnatiq.net/?p=866088
المناطق - الرياض

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن النظام الذي كان يتبعه بتناول دواء هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا سينتهي خلال يوم أو يومين.

وكشف ترامب هذا الأسبوع أنه يتناول الدواء رغم تحذيرات طبية بشأن أعراضه الجانبية الخطيرة المحتملة وتساؤلات بشأن مدى فعاليته في الوقاية من مرض كوفيد-19.

وذكر ترامب أنه يخضع للفحص الخاص برصد فيروس كورونا مرة واحدة في كل يومين، مشيرا إلى أن جميع النتائج كانت سلبية.

وقال طبيب البيت الأبيض في وقت سابق إن ترامب تناول العقار المذكور، بعد نقاشات عديدة بينه وبين الرئيس بشأن استخدام هذا الدواء.

وسبق أن أكد ترامب فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا “كلوروكين” أو “هيدروكسي كلوروكين” في علاج المصابين بعدوى “كوفيد-19″، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذا العقار للعلاج من كورونا.

روابط ذات صلة

دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع

دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع
بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”

بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”
فيديو لحدث فلكي استثنائي.. ولادة كوكب جديد

فيديو لحدث فلكي استثنائي.. ولادة كوكب جديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*