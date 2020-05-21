ترامب يعلن موعد التوقف عن “دواء كورونا”

المناطق - الرياض

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، أن النظام الذي كان يتبعه بتناول دواء هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا سينتهي خلال يوم أو يومين.

وكشف ترامب هذا الأسبوع أنه يتناول الدواء رغم تحذيرات طبية بشأن أعراضه الجانبية الخطيرة المحتملة وتساؤلات بشأن مدى فعاليته في الوقاية من مرض كوفيد-19.

وذكر ترامب أنه يخضع للفحص الخاص برصد فيروس كورونا مرة واحدة في كل يومين، مشيرا إلى أن جميع النتائج كانت سلبية.

وقال طبيب البيت الأبيض في وقت سابق إن ترامب تناول العقار المذكور، بعد نقاشات عديدة بينه وبين الرئيس بشأن استخدام هذا الدواء.

وسبق أن أكد ترامب فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا “كلوروكين” أو “هيدروكسي كلوروكين” في علاج المصابين بعدوى “كوفيد-19″، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذا العقار للعلاج من كورونا.