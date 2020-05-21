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رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى

رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى

المنطقة الشرقية

رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى

رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى
http://almnatiq.net/?p=866097
المناطق – فهد المريخي

رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة حفرالباطن رفيدان بن دمخ المطيري ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أيده الله – بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد.

وقال في تصريح له “نستذكر في هذه المناسبة الغالية العمل الوطني الكبير الذي قام به سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، فمنذ توليه – حفظه الله- ولاية العهد شهدت المملكة خلال السنوات الماضية عصر تنفيذ المشروعات الكبرى التي لها أهدافها على المدى الطويل ، وتخدم الأجيال القادمة”.

وقد سعى – حفظه الله – منذ توليه ولاية العهد لتنويع مصادر الدخل للملكة وإيجاد موارد اقتصادية جديدة لزيادة الناتج وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية للملكة وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر رئيسي لاقتصاد المملكة، حتى أصبحت المملكة من أكثر الدول تقدماً في مجال الإصلاح الاقتصادي بين دول العالم

وفي ختام تصريحه سأل الله العلي القدير أن يُديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، حفظهما الله.

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