احدث الأخبار

دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع
أبرز المواد
 بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”
أبرز المواد
 ‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان
المنطقة الشرقية
 رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى
المنطقة الشرقية
 مبادرات قناة منتدى عبقر الشعري “اليوتيوبية” تعزز ريادته محلياً وعربياً
منطقة مكة المكرمة
 فيديو لحدث فلكي استثنائي.. ولادة كوكب جديد
أبرز المواد
 ترامب يعلن موعد التوقف عن “دواء كورونا”
أبرز المواد
 فولكسفاجن “تعتذر” عن الإعلان العنصري
أبرز المواد
 خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع تستعرض تطورات الجائحة وضمان تطبيق الخطط
أبرز المواد
 رابطة الدوري الإنجليزي تعطي الضوء الأخضر لإتمام صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يطلق “المنصة الوطنية للتبرعات”
أبرز المواد
 سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
أبرز المواد
دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع

دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع

أبرز المواد
بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”

بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”

أبرز المواد
‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان

‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان

المنطقة الشرقية
رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى

رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى

المنطقة الشرقية

‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان

‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان
http://almnatiq.net/?p=866099
المناطق - فتحيه عبدالله

أسفرت جولات أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاثة أسابيع الماضية عن تفتيش 13163 محلاً، بواقع 2675 جولة خلال الأسبوع، و294 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم خلالها إتلاف 15828 كيلوجرام من المواد الصلبة، و 1109 لتر من المواد السائلة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية التي تنفذها، و تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ” كورونا ” المستجد (كوفيد-١٩) ، وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، في شهر رمضان المبارك،

جاء ذلك من خلال التقرير الصادر عن الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة شؤون البلديات بالأمانة، والذي هدف الى تطبيق الخطة الشاملة التي وضعتها الأمانة، وحصر ما تم إنجازه خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر رمضان المبارك، والتي نُفِّذت من قبل البلديات المرتبطة بالأمانة.

و أوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات الأستاذ سعيد بن أحمد شويل، بأنه شارك في الجولات 68 مراقب صحي، و 30 مراقب أسواق، و 44 طبيب بيطري، بالإضافة لـ 11 مساعد للأطباء البيطريين.

وأضاف سعيد شويل: بأن الأمانة أصدرت خلال الثلاث أسابيع 217 شهادة صحية جديدة، وضبطت 108 شهادة صحية منتهية، فيما رصدت 1017 مخالفة، وأغلقت 106 محلاً، كما تم تحصيل قيمة المخالفات والغرامات على تلك المخالفات، لافتا الى أنه بلغ عدد الرخص المهنية الصادرة 97 رخصة، وضبط 574 رخصة مهنية منتهية، و 17 رخصة مهنية ملغية.

وفيما يخص المذبوحات في تلك الفترة قال وكيل الأمين لشؤون البلديات أنه بلغ 17073 رأس من الضأن ، و 2245 رأس من الماعز، و 1753 رأساً من البقر، و 1016 رأس من الإبل، فيما أعدم 1894 بشكل جزئي من المذبوحات، و 97 رأساً إعداماً كُلياً.

ولفت الى أن الأمانة استقبلت 420 بلاغاً عبر مركز البلاغات 940، تم مباشرتها، مُشدّداً بأهمية تعاون الجميع مع الأمانة والبلديات في الإبلاغ عن أي مخالفة فيما يخص الخدمات البلدية ليتمكن المختصون بالأمانة والبلديات بحلها وإنهائها بشكل إيجابي لمصلحة المواطن

 

 

 

روابط ذات صلة

رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى

رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى
“مركز تمكين المرأة” يُسَدّد إيجارات عن 172 أسرة من الارامل ومن لا عائل لهن

“مركز تمكين المرأة” يُسَدّد إيجارات عن 172 أسرة من الارامل ومن لا عائل لهن
أمانة الاحساء .. البدء في إحلال ٤ مشاريع النظافة الجديدة

أمانة الاحساء .. البدء في إحلال ٤ مشاريع النظافة الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*