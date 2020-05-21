‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان

المناطق - فتحيه عبدالله

أسفرت جولات أمانة المنطقة الشرقية خلال الثلاثة أسابيع الماضية عن تفتيش 13163 محلاً، بواقع 2675 جولة خلال الأسبوع، و294 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم خلالها إتلاف 15828 كيلوجرام من المواد الصلبة، و 1109 لتر من المواد السائلة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية التي تنفذها، و تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ” كورونا ” المستجد (كوفيد-١٩) ، وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، في شهر رمضان المبارك،

جاء ذلك من خلال التقرير الصادر عن الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة شؤون البلديات بالأمانة، والذي هدف الى تطبيق الخطة الشاملة التي وضعتها الأمانة، وحصر ما تم إنجازه خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر رمضان المبارك، والتي نُفِّذت من قبل البلديات المرتبطة بالأمانة.

و أوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات الأستاذ سعيد بن أحمد شويل، بأنه شارك في الجولات 68 مراقب صحي، و 30 مراقب أسواق، و 44 طبيب بيطري، بالإضافة لـ 11 مساعد للأطباء البيطريين.

وأضاف سعيد شويل: بأن الأمانة أصدرت خلال الثلاث أسابيع 217 شهادة صحية جديدة، وضبطت 108 شهادة صحية منتهية، فيما رصدت 1017 مخالفة، وأغلقت 106 محلاً، كما تم تحصيل قيمة المخالفات والغرامات على تلك المخالفات، لافتا الى أنه بلغ عدد الرخص المهنية الصادرة 97 رخصة، وضبط 574 رخصة مهنية منتهية، و 17 رخصة مهنية ملغية.

وفيما يخص المذبوحات في تلك الفترة قال وكيل الأمين لشؤون البلديات أنه بلغ 17073 رأس من الضأن ، و 2245 رأس من الماعز، و 1753 رأساً من البقر، و 1016 رأس من الإبل، فيما أعدم 1894 بشكل جزئي من المذبوحات، و 97 رأساً إعداماً كُلياً.

ولفت الى أن الأمانة استقبلت 420 بلاغاً عبر مركز البلاغات 940، تم مباشرتها، مُشدّداً بأهمية تعاون الجميع مع الأمانة والبلديات في الإبلاغ عن أي مخالفة فيما يخص الخدمات البلدية ليتمكن المختصون بالأمانة والبلديات بحلها وإنهائها بشكل إيجابي لمصلحة المواطن