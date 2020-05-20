مبادرات قناة منتدى عبقر الشعري “اليوتيوبية” تعزز ريادته محلياً وعربياً

عادل الزهراني - جدة :

أطلق منتدى عبقر الشعري بأدبي جدة منذ ابتداء جائحة كوفيد 19 العالمية وصدور قرارات القيادة الحكيمة بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي قناة للتواصل الثقافي عبر قناة المنتدى على منصة “يوتيوب ” ، حيث تفاعل عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين مع بادرة “أدب العزلة” التي أطلقتها القناة للتواصل مع المشاهدين ومتابعي الشأن الثقافي بالحديث عن تجاربهم الشخصية مع أدب العزلة وما يفعله الإنسان المبدع إزاء ذلك.

فيما ضمّت سلسلة حلقات بادرة ” أدب العزلة” أسماء كبار الأدباء والشعراء كجاسم الصحيّح ومحمد جبر الحربي ومحمد الحسن الحفظي وعلي الحازمي وعبدالملك الخديدي وإبراهيم صعابي وغيرهم – تابعت قناة عبقر الشعري إطلاق بادرة أخرى لتواصل الأدباء والمبدعين مع جمهورهم خلال عيد الفطر المبارك وتهنئتهم بالعيد كما أوضح ذلك رئيس منتدى عبقر الشعري الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف .

وأكد الشريف أن مبادرات عبقر الاجتماعية عبر قناتها تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية للنادي الأدبي الثقافي بجدة لدعم الحراك الثقافي واستمراره رغم ظروف الجائحة وتأكيدا لجهود القيادة الرشيدة في إدارة الأزمة مشيرا إلى مواصلة منتدى عبقر لأنشطته الثقافية وريادته في ذلك.

كما وجه الشريف جزيل شكره وامتنانه لأعضاء منتدى عبقر الشعري اسماً اسماً الذين كرسوا وقتهم الثمين وجهودهم المقدرة في الإرتقاء بالمنتدى على مدار ٩ سنوات من العمل والإيثار وترجموا بصدق مفهموم روح التطوع الثقافي عند المثقف الأصيل و لرئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة . أ . د / عبدالله بن عويقل السلمي على دعمه اللامحدود لأنشطة منتدى عبقر الشعري ، ولجميع الأدباء والشعراء والروائيين والفنانين التشكليين اللذين شاركوا المنتدى وأثروا الساحة الثقافية السعودية .

ودعا الشريف رواد منتدى عبقر الشعري والنادي الأدبي بجدة والمهتمين بالشأن الثقافي إلى الاشتراك في قناة منتدى عبقر الشعري عبر منصة “اليوتيوب” على الرابط https://2u.pw/rFRKh

ومتابعة أنشطة المنتدى الأدبية والتي ستستمر في عرض الأمسيات الشعرية وكافة الأنشطة الثقافية مستقبلامن خلال قناة عبقر الشعري التفاعلية .