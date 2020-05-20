احدث الأخبار

دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع
أبرز المواد
 بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”
أبرز المواد
 ‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان
المنطقة الشرقية
 رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى
المنطقة الشرقية
 مبادرات قناة منتدى عبقر الشعري “اليوتيوبية” تعزز ريادته محلياً وعربياً
منطقة مكة المكرمة
 فيديو لحدث فلكي استثنائي.. ولادة كوكب جديد
أبرز المواد
 ترامب يعلن موعد التوقف عن “دواء كورونا”
أبرز المواد
 فولكسفاجن “تعتذر” عن الإعلان العنصري
أبرز المواد
 خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع تستعرض تطورات الجائحة وضمان تطبيق الخطط
أبرز المواد
 رابطة الدوري الإنجليزي تعطي الضوء الأخضر لإتمام صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يطلق “المنصة الوطنية للتبرعات”
أبرز المواد
 سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
أبرز المواد
دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع

دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع

أبرز المواد
بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”

بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”

أبرز المواد
‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان

‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان

المنطقة الشرقية
رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى

رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى

المنطقة الشرقية

مبادرات قناة منتدى عبقر الشعري “اليوتيوبية” تعزز ريادته محلياً وعربياً

مبادرات قناة منتدى عبقر الشعري “اليوتيوبية” تعزز ريادته محلياً وعربياً
http://almnatiq.net/?p=866100
عادل الزهراني - جدة :

أطلق منتدى عبقر الشعري بأدبي جدة منذ ابتداء جائحة كوفيد 19 العالمية وصدور قرارات القيادة الحكيمة بالتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي قناة للتواصل الثقافي عبر قناة المنتدى على منصة “يوتيوب ” ، حيث تفاعل عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين مع بادرة “أدب العزلة” التي أطلقتها القناة للتواصل مع المشاهدين ومتابعي الشأن الثقافي بالحديث عن تجاربهم الشخصية مع أدب العزلة وما يفعله الإنسان المبدع إزاء ذلك.
فيما ضمّت سلسلة حلقات بادرة ” أدب العزلة” أسماء كبار الأدباء والشعراء كجاسم الصحيّح ومحمد جبر الحربي ومحمد الحسن الحفظي وعلي الحازمي وعبدالملك الخديدي وإبراهيم صعابي وغيرهم – تابعت قناة عبقر الشعري إطلاق بادرة أخرى لتواصل الأدباء والمبدعين مع جمهورهم خلال عيد الفطر المبارك وتهنئتهم بالعيد كما أوضح ذلك رئيس منتدى عبقر الشعري الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف .

وأكد الشريف أن مبادرات عبقر الاجتماعية عبر قناتها تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية للنادي الأدبي الثقافي بجدة لدعم الحراك الثقافي واستمراره رغم ظروف الجائحة وتأكيدا لجهود القيادة الرشيدة في إدارة الأزمة مشيرا إلى مواصلة منتدى عبقر لأنشطته الثقافية وريادته في ذلك.
كما وجه الشريف جزيل شكره وامتنانه لأعضاء منتدى عبقر الشعري اسماً اسماً الذين كرسوا وقتهم الثمين وجهودهم المقدرة في الإرتقاء بالمنتدى على مدار ٩ سنوات من العمل والإيثار وترجموا بصدق مفهموم روح التطوع الثقافي عند المثقف الأصيل و لرئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة . أ . د / عبدالله بن عويقل السلمي على دعمه اللامحدود لأنشطة منتدى عبقر الشعري ، ولجميع الأدباء والشعراء والروائيين والفنانين التشكليين اللذين شاركوا المنتدى وأثروا الساحة الثقافية السعودية .
ودعا الشريف رواد منتدى عبقر الشعري والنادي الأدبي بجدة والمهتمين بالشأن الثقافي إلى الاشتراك في قناة منتدى عبقر الشعري عبر منصة “اليوتيوب” على الرابط https://2u.pw/rFRKh
ومتابعة أنشطة المنتدى الأدبية والتي ستستمر في عرض الأمسيات الشعرية وكافة الأنشطة الثقافية مستقبلامن خلال قناة عبقر الشعري التفاعلية .

روابط ذات صلة

ميناء الملك عبد العزيز يستقبل 385 ألف طن من الحبوب والأعلاف

ميناء الملك عبد العزيز يستقبل 385 ألف طن من الحبوب والأعلاف
” مدير تعليم الليث ” في حلول الذكرى الثالثة لمبايعة سمو ولي العهد : (٣) أعوام من الأمجاد والمنجزات

” مدير تعليم الليث ” في حلول الذكرى الثالثة لمبايعة سمو ولي العهد : (٣) أعوام من الأمجاد والمنجزات
أمانة محافظة جدة ترفع 440 ألف طن من النفايات في إطار جهود نظافة وتعقيم المرافق العامة

أمانة محافظة جدة ترفع 440 ألف طن من النفايات في إطار جهود نظافة وتعقيم المرافق العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*