احدث الأخبار

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع
أبرز المواد
 بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”
أبرز المواد
 ‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان
المنطقة الشرقية
 رئيس غرفة حفرالباطن : المملكة شهدت عصر تنفيذ المشروعات الكبرى
المنطقة الشرقية
 مبادرات قناة منتدى عبقر الشعري “اليوتيوبية” تعزز ريادته محلياً وعربياً
منطقة مكة المكرمة
 فيديو لحدث فلكي استثنائي.. ولادة كوكب جديد
أبرز المواد
 ترامب يعلن موعد التوقف عن “دواء كورونا”
أبرز المواد
 فولكسفاجن “تعتذر” عن الإعلان العنصري
أبرز المواد
 خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة بوزارة الدفاع تستعرض تطورات الجائحة وضمان تطبيق الخطط
أبرز المواد
 رابطة الدوري الإنجليزي تعطي الضوء الأخضر لإتمام صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يطلق “المنصة الوطنية للتبرعات”
أبرز المواد
أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

أبرز المواد
دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع

دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع

أبرز المواد
بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”

بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”

أبرز المواد
‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان

‏‏أمانة الشرقية: تفتيش أكثر من 13 ألف محل خلال الثلاثة أسابيع الماضية من رمضان

المنطقة الشرقية

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=866110
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية ة بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع

دراسة تُنصف منتجات الألبان كاملة الدسم.. تحد من خطر شائع
بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”

بومبيو يسخر من الصين.. 2 مليار دولار “لا تذكر”
فيديو لحدث فلكي استثنائي.. ولادة كوكب جديد

فيديو لحدث فلكي استثنائي.. ولادة كوكب جديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*