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الخارجية الإيرانية : “عقوبات واشنطن العقيمة والمكررة على المسؤولين الإيرانيين علامة ضعف وإحباط وارتباك لدى الإدارة الأميركية”

الخارجية الإيرانية : “عقوبات واشنطن العقيمة والمكررة على المسؤولين الإيرانيين علامة ضعف وإحباط وارتباك لدى الإدارة الأميركية”
http://almnatiq.net/?p=866122
المناطق - وكالات

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الخميس، إن إيران تعتبر العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت عددا من المسؤولين الإيرانيين علامة على افتقار عقوبات واشنطن السابقة على طهران للفاعلية.

ونقل التلفزيون عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله: “عقوبات واشنطن العقيمة والمكررة على المسؤولين الإيرانيين علامة ضعف وإحباط وارتباك لدى الإدارة الأميركية”.

وفرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، ومنهم وزير الداخلية متهمة إياهم بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن فرض عقوبات على وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق، علي فلاحيان، وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وتتهم واشنطن فلاحيان بالتورط في اغتيالات بين عامي 1989 و1997.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت فرضت، في وقت سابق، الأربعاء، عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني وثمانية مسؤولين آخرين، فضلاً عن شركة عامة، لاتهامهم بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

وأضافت مذكرة صادرة من الوزارة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأميركية استهدفت تسعة أفراد منهم عبد الرضا رحماني فضلي. وتابعت أن العقوبات استهدفت كذلك ثلاثة كيانات، منها سجنان وهيئة لإنفاذ القانون.

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