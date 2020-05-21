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سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.9%

سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.9%

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سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.9%

سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.9%
مضخة نفط في صورة من أرشيف رويترز.
http://almnatiq.net/?p=866134
المناطق - واس

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 33 سنتاً أو بما يعادل نسبة 0.9% ليبلغ 36.08 دولاراً أمريكياً.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم بمقدار 20 سنتاً أو بما يعادل نسبة 0.6% ليصل إلى 33.69 دولاراً أمريكياً.

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