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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=866142
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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