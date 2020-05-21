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ابتكار فريد يغني المتسوقين في تايلاند عن استخدام أيديهم في المصاعد
http://almnatiq.net/?p=866145
المناطق - وكالات

بادر مركز تجاري في تايلاند بتبديل أزرار المصعد بدواسات للقدم، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا واستعادة الوضع الطبيعي بعودة المتسوقين.

وفوجئ العملاء في Seacon Square في بانكوك وارتبكوا هذا الأسبوع للعثور على الدواسات أمام المصاعد وداخلها، لكنهم رحبوا بالتغيير الجديد دون استخدام اليدين كخطوة ذكية للبقاء بصحة جيدة.

وقال أحد العملاء واسمه واتشاربورن: “لقد قاموا بعمل جيد في إعداد هذا، “أشعر بأمان أكبر لأننا نستخدم أيدينا للقيام بأشياء مختلفة طوال الوقت. الآن يمكننا استخدام قدمنا ​​للضغط على المصعد، إنه رائع حقا”.

وافتتحت تايلاند مراكز التسوق والمتاجر الكبرى يوم الأحد للمرة الأولى منذ مارس، وهي المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف قيود الإغلاق مع تباطؤ عدد حالات الإصابة بفيروسات التاجية الجديدة.

وقال بروت سوسوثيكول، نائب رئيس شركة Seacon Development، التي تشرف على المركز التجاري، إن دواسات القدم تمنح المتسوقين  الطمأنينة. وأضاف: “إن أسهل طريقة للعدوى هي عندما تلمس شيئا ملوثا، وتلمس وجهك في نهاية المطاف، وسوف ينتقل الفيروس إلى فمك أو عينيك أو أنفك. لذلك توصلنا إلى فكرة المصعد الخالي من استخدام اليد والذي يعمل بالقدم”.

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