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الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان

الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان

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“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

منطقة الباحة

الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان

الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=866152
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جانبه دعا الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات السلامة.

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