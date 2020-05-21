احدث الأخبار

سفارة المملكة في واشنطن تصدر بيانًا حول نتائج التحقيق في الهجوم على القاعدة الجوية في فلوريدا
أبرز المواد
 المجلس الصحي السعودي يطلق عدداً من المنصات الإلكترونية المتخصصة لمواجهة فيروس كورونا
أبرز المواد
 إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين شخص .. وحالات الشفاء تصل إلى 1.9 مليون
أبرز المواد
 ” الصندوق العقاري” يتيح خدماته الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 شرطة جازان : القبض شخصين سرقا اسطوانات غاز
منطقة جازان
 الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان
منطقة جازان
 “هيئة المساحة الجيولوجية” تدرس مع قطاعات حكومية “طبيعة الكهوف” وأهميتها البيئية والسياحية بالمملكة
أبرز المواد
 ابتكار فريد يغني المتسوقين في تايلاند عن استخدام أيديهم في المصاعد
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ
أبرز المواد
 سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.85%
أبرز المواد
 سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.9%
أبرز المواد
سفارة المملكة في واشنطن تصدر بيانًا حول نتائج التحقيق في الهجوم على القاعدة الجوية في فلوريدا

سفارة المملكة في واشنطن تصدر بيانًا حول نتائج التحقيق في الهجوم على القاعدة الجوية في فلوريدا

أبرز المواد
المجلس الصحي السعودي يطلق عدداً من المنصات الإلكترونية المتخصصة لمواجهة فيروس كورونا

المجلس الصحي السعودي يطلق عدداً من المنصات الإلكترونية المتخصصة لمواجهة فيروس كورونا

أبرز المواد
إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين شخص .. وحالات الشفاء تصل إلى 1.9 مليون

إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين شخص .. وحالات الشفاء تصل إلى 1.9 مليون

أبرز المواد
” الصندوق العقاري” يتيح خدماته الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

” الصندوق العقاري” يتيح خدماته الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد

سفارة المملكة في واشنطن تصدر بيانًا حول نتائج التحقيق في الهجوم على القاعدة الجوية في فلوريدا

سفارة المملكة في واشنطن تصدر بيانًا حول نتائج التحقيق في الهجوم على القاعدة الجوية في فلوريدا
http://almnatiq.net/?p=866170
المناطق - واس

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، بياناً حول إعلان السلطات الأمريكية نتائج التحقيق في الهجوم الذي وقع يوم 6 ديسمبر بالقاعدة الجوية في بنساكولا بولاية فلوريدا، رحبت فيه بنجاح السلطات الأمريكية في استخراج معلومات من هواتف منفذ الهجوم.
وأعربت السفارة في بيانها الذي صدر عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب العام وليار بار، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية كريتسوفر راي، عن خالص تعازيها للشعب الأمريكي في المأساة التي وقعت في ديسمبر في بنساكولا بولاية فلوريدا.
وقال البيان: “إنه بحسب إشارة المدعي العام وليام بار، فقد تعاونت المملكة بشكل كامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق، وأن المملكة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للسلطات الأمريكية في هذا المجال، كما أن التنسيق مستمر مع شركائنا الأمريكيين للعمل على حماية المواطنين السعوديين والأمريكيين بشكل أفضل تجاه التهديدات الإرهابية”.
وأضاف: “من المهم الإشارة أن التدريب العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للأفراد العسكريين السعوديين، مكّن الجنود والطيارين والبحّارة السعوديين من القتال جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الأمريكيين ضد الأعداء المشتركين”، مشيراً إلى أن التعاون الوثيق بين المملكة والولايات المتحدة في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، أسهم في إنقاذ الأرواح في البلدين وفي العديد من الأماكن الأخرى، وجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا.
وأوضحت السفارة أن ما يقرب من 28000 سعودي، خضعوا للتدريب العسكري في الولايات المتحدة على مدار عدة عقود.
وتابعت السفارة في بيانها قائلة: ” إن هذا الهجوم يؤكد أن المتطرفين والإرهابيين الذين يهددون دولتينا، لن يتوقفوا في جهودهم لاستهداف الأبرياء، وفي هذه اللحظة بالذات، يحاول تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش والجماعات المتطرفة الأخرى استخدام التحدي غير العادي الذي يمثله وباء كوفيد-19، لنشر أفكارهم المتطرفة، والعمل على زيادة حجم تهديداتهم”، مشيرةً إلى ضرورة أن نبقى متيقظين وألا نتخلى عن الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب”.
وأضافت: “لهذا السبب التزمت المملكة باستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، حيث يوجد مقر القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والمملكة عازمة على عدم السماح بأن يصبح اليمن ملاذاً آخر للمنظمات الإرهابية العالمية، وذلك من خلال عملنا المكثّف مع الولايات المتحدة “، مشيرةً إلى أنه في شهر يونيو الماضي، حققت القوات السعودية انتصارًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب من خلال القبض على المدعو (أبو أسامة المهاجر)، زعيم تنظيم داعش في اليمن في عملية خاصة في شرق اليمن.
وأكدت السفارة السعودية في واشنطن، أن المملكة العربية السعودية، ستواصل استخدام كل الوسائل المتاحة لها لمواجهة أفراد وأفكار وتمويل المنظمات الإرهابية التي تمكّن القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغيرها من تجنيد الأتباع وتهديد المجتمعات والدول.
ولفتت الانتباه إلى أن المملكة تضررت من هجمات الإرهابيين الذين استهدفوا الشعب والأفراد العسكريين السعوديين، وتجاوز ذلك ليستهدفوا أقدس البقاع الإسلامية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وشددت السفارة على أن المملكة لن تدع الإرهابيين ينتصرون، ولن تسمح لأعمال الكراهية أن تستمر.
وأشارت إلى أن الشراكة السعودية الأمريكية، تعد واحدة من الركائز الأساسية للجهود العالمية لتفكيك الشبكات الإرهابية مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مؤكدة التزام المملكة بمحاربة قوى الشر أينما وجدت.

روابط ذات صلة

المجلس الصحي السعودي يطلق عدداً من المنصات الإلكترونية المتخصصة لمواجهة فيروس كورونا

المجلس الصحي السعودي يطلق عدداً من المنصات الإلكترونية المتخصصة لمواجهة فيروس كورونا
إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين شخص .. وحالات الشفاء تصل إلى 1.9 مليون

إصابات كورونا تتجاوز 5 ملايين شخص .. وحالات الشفاء تصل إلى 1.9 مليون
” الصندوق العقاري” يتيح خدماته الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

” الصندوق العقاري” يتيح خدماته الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*