مسؤولة أوروبية تحذر من احتمالية تعرض أوروبا لموجة ثانية من فيروس كورونا

المناطق - الرياض

أطلقت الدكتورة “أندريا آمون” رئيسة فريق الاتحاد الأوروبي المسؤول عن التعامل مع أزمة كورونا تحذير من أن أوروبا ستواجه موجة ثانية من فيروس كورونا.

ووجهت أندريا حديثها إلى الأوروبيين منذرة : “الآن ليس وقت الاسترخاء”، وقالت فإن “احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا لم يعد نظرية بعيدة التحقق”.

ويأتي تحذير أندريا بالتزامن مع بدء الحكومات الأوروبية تخفيف قيود الإغلاق، بلغ في بعض الدول حد إعادة فتح الحانات والمطاعم قريبا.