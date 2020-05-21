احدث الأخبار

مليار جرعة من لقاح كورونا على الطريق.. وشركة تحدد الموعد
أبرز المواد
 إيران: إصابة 10 آلاف من العاملين في الصحة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 فيضانات “تاريخية” تضرب ولاية ميشيغان وتجلي الآلاف
أبرز المواد
 المسماري: التدخل التركي أفشل كل محاولات الحل السلمي في ليبيا
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم الدفعة الثانية من مساعدات المملكة لوزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة نجران تلزم المراكز التجارية والأسواق بتركيب كاميرات حرارية وغرفة تعقيم
منطقة نجران
 متحدث وزارة الصحة: تسجيل 2532 حالة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 المملكة تعرب عن رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها
أبرز المواد
 مسؤولة أوروبية تحذر من احتمالية تعرض أوروبا لموجة ثانية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان الرئيس اليمني بذكرى يوم الوحدة لبلاده
محليات
 سلطنة عمان تسجل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 سفارة المملكة في واشنطن تصدر بيانًا حول نتائج التحقيق في الهجوم على القاعدة الجوية في فلوريدا
أبرز المواد
مليار جرعة من لقاح كورونا على الطريق.. وشركة تحدد الموعد

مليار جرعة من لقاح كورونا على الطريق.. وشركة تحدد الموعد

أبرز المواد
إيران: إصابة 10 آلاف من العاملين في الصحة بفيروس كورونا

إيران: إصابة 10 آلاف من العاملين في الصحة بفيروس كورونا

أبرز المواد
فيضانات “تاريخية” تضرب ولاية ميشيغان وتجلي الآلاف

فيضانات “تاريخية” تضرب ولاية ميشيغان وتجلي الآلاف

أبرز المواد
المسماري: التدخل التركي أفشل كل محاولات الحل السلمي في ليبيا

المسماري: التدخل التركي أفشل كل محاولات الحل السلمي في ليبيا

أبرز المواد

مسؤولة أوروبية تحذر من احتمالية تعرض أوروبا لموجة ثانية من فيروس كورونا

مسؤولة أوروبية تحذر من احتمالية تعرض أوروبا لموجة ثانية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=866178
المناطق - الرياض

أطلقت الدكتورة “أندريا آمون” رئيسة فريق الاتحاد الأوروبي المسؤول عن التعامل مع أزمة كورونا تحذير من أن أوروبا ستواجه موجة ثانية من فيروس كورونا.
ووجهت أندريا حديثها إلى الأوروبيين منذرة : “الآن ليس وقت الاسترخاء”، وقالت فإن “احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا لم يعد نظرية بعيدة التحقق”.
ويأتي تحذير أندريا بالتزامن مع بدء الحكومات الأوروبية تخفيف قيود الإغلاق، بلغ في بعض الدول حد إعادة فتح الحانات والمطاعم قريبا.

روابط ذات صلة

مليار جرعة من لقاح كورونا على الطريق.. وشركة تحدد الموعد

مليار جرعة من لقاح كورونا على الطريق.. وشركة تحدد الموعد
إيران: إصابة 10 آلاف من العاملين في الصحة بفيروس كورونا

إيران: إصابة 10 آلاف من العاملين في الصحة بفيروس كورونا
فيضانات “تاريخية” تضرب ولاية ميشيغان وتجلي الآلاف

فيضانات “تاريخية” تضرب ولاية ميشيغان وتجلي الآلاف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*