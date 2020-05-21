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أمانة الشرقية : 1404000 لتر كمية محلول التطهير لتعقيم بمحافظة الخبر لـ 27 يوماً الماضية من رمضان

أمانة الشرقية : 1404000 لتر كمية محلول التطهير لتعقيم بمحافظة الخبر لـ 27 يوماً الماضية من رمضان

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أمانة الشرقية : 1404000 لتر كمية محلول التطهير لتعقيم بمحافظة الخبر لـ 27 يوماً الماضية من رمضان

أمانة الشرقية : 1404000 لتر كمية محلول التطهير لتعقيم بمحافظة الخبر لـ 27 يوماً الماضية من رمضان
http://almnatiq.net/?p=866207
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدفها الرئيس من تكثيف التعقيم والتطهير والرقابة الصحية في الفترة الحالية، والتي على إثرها، أسفرت جهود جولاتها الرقابية عن تنفيذ بلدية محافظة الخبر 4562 جولة لمراقبي الصحة، و 71 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، كما بلغ عدد جولات الرقابة العامة الاعتيادية على الأسواق العامة والمنشآت التجارية 4900 جولة، وذلك منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وحتى اليوم السابع والعشرين، فيما رفعت بلدية الخبر ضمن أعمال النظافة والوقاية 52241 م3 من النفايات المنزلية، و 12507 م3 من النفايات الصلبة، وقامت بتعقيم 216000 متر طولي تقريباً من الشوارع والأرصفة ومضامير المشاة، ورفعت 11764 م3 من الأنقاض، كما عقّمت 10489 موقعا، مُستخدمة 1404000 لتر من محلول التطهير والتعقيم.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن البلدية سخرت طاقاتها البشرية ومعداتها؛ للعمل على مدار الساعة، وذلك لمتابعة جميع المنشآت التجارية، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات.

وشدد المهندس الزايدي، على التأكد من تطبيق العمالة والطهاة ومقدمي الخدمة بتلك المنشآت للاحترازات الوقائية، كارتداء الكمامات والقفازات، واستخدام المعقمات.

ونوه الى عمل البلدية على مدار اليوم وتطبيق خطة الأمانة للتصدي لفيروس كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث تقوم الفرق الميدانية بجولات تفتيشية بشكل مستمر على مختلف الأسواق والمحلات التجارية، والمنشآت الغذائية، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية، مع تكثيف فرق الوقاية الصحية بأعمال الرش والتعقيم المستمر لكافة أحياء المدينة.

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