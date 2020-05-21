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خدمة “فرجت”: سداد أكثر من (100) مليون ريال لـ (864) مستفيداً من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية
http://almnatiq.net/?p=866226
المناطق - الرياض

تجاوز مبلغ التبرعات التي ساهم بها عدد من المواطنين والمقيمين عبر خدمة “فرجت” على منصة وزارة الداخلية “أبشر” (100) مليون ريال، لسداد ديون (864) مستفيداً محكومين في قضايا مالية غير جنائية.
وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن الخدمة منذ تحديثها في 14 رمضان 1441هـ حتى اليوم 28 رمضان 1441هـ، استطاعت أن تكون قناة وسيطة بين المتبرعين والمستفيدين بأكثر الطرق اطمئناناً للمتبرع وأسرعها نتيجة للمستفيد.
وقال: “إن ما شهدته الخدمة من تجاوب ملفت في المجتمع وسعي لسبل العطاء انعكس أثره على نفوس المستفيدين وعظيم نفعه لهم، ولا يستطيع أي شخص أن يصف تلك المشاعر التي نجدها في نفوس المسدد عنهم دينهم وعودتهم لأبنائهم وذويهم”.
وبين أن الخدمة متاحة عبر منصة “أبشر” فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

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