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“طن من البصل”.. للانتقام من خطيبها “الخائن”

“طن من البصل”.. للانتقام من خطيبها “الخائن”
http://almnatiq.net/?p=866229
المناطق - الرياض

انتقمت شابة صينية من شريكها الخائن بطريقة غريبة أثارت الكثير من رودود في وسائل الإعلام المحلية، وتناولها كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الشابة الحزينة، انتقمت من صديقها الذي تبين أنه يخونها، من خلال إرسال طن من البصل إلى منزله، حتى يبكي على ما فعله بها.

واكتشفت الشابة تشاو، من مدينة زيبو بمقاطعة شاندونغ، أن شريكها يخونها، بعدما تفحصت هاتفه المحمول، ووجدت أنه كان يرسل رسائل نصية غرامية إلى فتيات أخريات.

ولم تتمالك الشابة نفسها من شدة الصدمة، ودخلت في نوبة بكاء استمرت ثلاثة أيام، حتى ان قلبها كاد ينفطر، وأرادت أن تنقم من صديقها بنفس الطريقة، بأن تجعله يبكي، فأرسل له طنا من البصل.

وما زاد من حزن تشاو أنها كانت قد انفصلت قبل وقت قصير عن زوجها لترتبط بشاب جديد، الأمر الذي ضاعف غضبها وجعلها تتصرف على هذا النحو الغريب.

ولجأت الشابة إلى هذه الطريق من الانتقام بعدما سمعت أن شريكها الشاب لم يذرف على فراقها دمعة واحدة، بل كان في الواقع يستمتع بالحياة بدونها.

وطلبت تشاو 1000 كيلوغرام من البصل عبر الإنترنت، وتم توصيلها إلى عتبة منزل شريكها السابق، مع رسالة تقول فيها: “لقد جعلتني أبكي ثلاثة أيام، والآن حان دورك”.

وعندما عاد شريكها السابق إلى المنزل وجد أكياس البصل مكدسة أمام الباب ولم يتمكن من دخول المنزل. وكانت رائحة البصل قد انتشرت في كل المبنى والمنطقة التي حوله.

وقال أحد الجيران: “لا أعرف ما إذا كان سيبكي أم لا، لكنني بالتأكيد اختنقت من الرائحة”.

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