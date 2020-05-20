احدث الأخبار

جامعة القصيم تحصل على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء «فرص الذكاء الاصطناعي»
منطقة القصيم
 “طن من البصل”.. للانتقام من خطيبها “الخائن”
أبرز المواد
 خدمة “فرجت”: سداد أكثر من (100) مليون ريال لـ (864) مستفيداً من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية
أبرز المواد
 مدني الرياض يخمد حريقاً بمحطة كهرباء بحي بدر دون إصابات
منطقة الرياض
 بلدية القطيف: تجهيز المسلخ وفق الاجراءات الاحترازية وتشديد الرقابة على الذبائح
المنطقة الشرقية
 خلال برنامج ” سفراء إيثار” لتدريب المتطوعين. مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الغنيم : زرعنا أكثر من 13 ألف عضو والمملكة الثالثة عالميا
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية : 1404000 لتر كمية محلول التطهير لتعقيم بمحافظة الخبر لـ 27 يوماً الماضية من رمضان
المنطقة الشرقية
 مليار جرعة من لقاح كورونا على الطريق.. وشركة تحدد الموعد
أبرز المواد
 إيران: إصابة 10 آلاف من العاملين في الصحة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 فيضانات “تاريخية” تضرب ولاية ميشيغان وتجلي الآلاف
أبرز المواد
 المسماري: التدخل التركي أفشل كل محاولات الحل السلمي في ليبيا
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم الدفعة الثانية من مساعدات المملكة لوزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا
أبرز المواد
جامعة القصيم تحصل على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء «فرص الذكاء الاصطناعي»

جامعة القصيم تحصل على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء «فرص الذكاء الاصطناعي»

منطقة القصيم
“طن من البصل”.. للانتقام من خطيبها “الخائن”

“طن من البصل”.. للانتقام من خطيبها “الخائن”

أبرز المواد
خدمة “فرجت”: سداد أكثر من (100) مليون ريال لـ (864) مستفيداً من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

خدمة “فرجت”: سداد أكثر من (100) مليون ريال لـ (864) مستفيداً من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

أبرز المواد
مدني الرياض يخمد حريقاً بمحطة كهرباء بحي بدر دون إصابات

مدني الرياض يخمد حريقاً بمحطة كهرباء بحي بدر دون إصابات

منطقة الرياض

جامعة القصيم تحصل على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء «فرص الذكاء الاصطناعي»

جامعة القصيم تحصل على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء «فرص الذكاء الاصطناعي»
http://almnatiq.net/?p=866232
المناطق / بريدة

في أول مشاركة لهن، حصل فريق من طالبات جامعة القصيم من كلية العلوم والآداب بعنيزة، على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء “فرص الذكاء الاصطناعي”، الذي نظمه مركز ذكاء بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والذي انعقد عن بُعد خلال الفترة من 6- 15/5/2020م، في عدد من المجالات، وشارك فيه ١٥٠ فريقًا من جامعات مختلفة، ثم تأهل للمرحلة النهائية ٨ فِرق تنافسوا فيما بينهم على المراكز الثلاثة الأولى.

ويهدف “هاكاثون ذكاء” إلى تحديد التحديات والفرص في هذا المجال عبر المشاركة في الحلول التقنية لتصبح في متناول الجميع، حيث هدفت مشاركة الطالبات وهن: شذى أحمد محمد الخشيبان، ورغد عبد الله حمد الجبر، ورغد عبد العزيز إبراهيم المطلق، وفريدة غلاب قاعد الحربي، وبثينة عبد العزيز محمد الخليفة، من خلال تطبيق يعمل على نظام أندرويد باسم “SSL” والتي ترمز باللغة الإنجليزية إلىSaudi Sign Language) ) وتعني بالعربية (لغة الإشارة السعودية)، حيث يعمل هذا التطبيق على ترجمة لغة الإشارة السعودية إلى نص عربي باستخدام واحدة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي تقنية (‏MediaPipe) والتي أنشئت من قبل شركة قوقل في عام ٢٠١٩م .

وتميزت الفكرة التي تقدم بها فريق الطالبات، بأن هذا التطبيق يعتبر الأول من نوعه حيث إنه بُني على أساس مجموعة بيانات Dataset))، تم جمعها بواسطة فريق المشروع، حيث كانت مختلفة عن التطبيقات المشابهة لفكرة هذا المشروع، لأن جميعها بُنيت على أساس قاموس وليس مجموعة بيانات، وأيضاً من نقاط قوة هذا التطبيق أنه يترجم لغة الإشارة في الوقت الحقيقي Real time translator) )، كما أن مجموعة البيانات تعتبر من نوع فيديو للغة الإشارة السعودية والتي قام الفريق بتوظيفها في هذا التطبيق هي الأولى من نوعها في المملكة.

ويتعرف التطبيق على عدد من الكلمات في مرحلته الأولى حيث يدعم خمسة كلمات فقط وهي (ألم – تورم – حساسية – كسر- حادث مروري)، حيث تطمح الطالبات إلى زيادة الكلمات في المستقبل، وتم الحصول على تمثيل الكلمات بلغة الإشارة بعد التواصل مع الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة وبمساعدة وإرشاد رئيس الجمعية الأستاذ علي الهزاني، والأستاذ عبد الله المدني، مدرب لغة إشارة معتمد في الرابطة العالمية لمترجمي لغة الإشارة، والأستاذ سلطان الحمود رئيس جمعية لغة الإشارة في محافظة الرس.

روابط ذات صلة

شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة

شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة
الأمير فيصل بن مشعل يدشن عيدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي

الأمير فيصل بن مشعل يدشن عيدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي
2700 جولة رقابية لبلدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان

2700 جولة رقابية لبلدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*