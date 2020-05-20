جامعة القصيم تحصل على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء «فرص الذكاء الاصطناعي»

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في أول مشاركة لهن، حصل فريق من طالبات جامعة القصيم من كلية العلوم والآداب بعنيزة، على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء “فرص الذكاء الاصطناعي”، الذي نظمه مركز ذكاء بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والذي انعقد عن بُعد خلال الفترة من 6- 15/5/2020م، في عدد من المجالات، وشارك فيه ١٥٠ فريقًا من جامعات مختلفة، ثم تأهل للمرحلة النهائية ٨ فِرق تنافسوا فيما بينهم على المراكز الثلاثة الأولى.

ويهدف “هاكاثون ذكاء” إلى تحديد التحديات والفرص في هذا المجال عبر المشاركة في الحلول التقنية لتصبح في متناول الجميع، حيث هدفت مشاركة الطالبات وهن: شذى أحمد محمد الخشيبان، ورغد عبد الله حمد الجبر، ورغد عبد العزيز إبراهيم المطلق، وفريدة غلاب قاعد الحربي، وبثينة عبد العزيز محمد الخليفة، من خلال تطبيق يعمل على نظام أندرويد باسم “SSL” والتي ترمز باللغة الإنجليزية إلىSaudi Sign Language) ) وتعني بالعربية (لغة الإشارة السعودية)، حيث يعمل هذا التطبيق على ترجمة لغة الإشارة السعودية إلى نص عربي باستخدام واحدة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي تقنية (‏MediaPipe) والتي أنشئت من قبل شركة قوقل في عام ٢٠١٩م .

وتميزت الفكرة التي تقدم بها فريق الطالبات، بأن هذا التطبيق يعتبر الأول من نوعه حيث إنه بُني على أساس مجموعة بيانات Dataset))، تم جمعها بواسطة فريق المشروع، حيث كانت مختلفة عن التطبيقات المشابهة لفكرة هذا المشروع، لأن جميعها بُنيت على أساس قاموس وليس مجموعة بيانات، وأيضاً من نقاط قوة هذا التطبيق أنه يترجم لغة الإشارة في الوقت الحقيقي Real time translator) )، كما أن مجموعة البيانات تعتبر من نوع فيديو للغة الإشارة السعودية والتي قام الفريق بتوظيفها في هذا التطبيق هي الأولى من نوعها في المملكة.

ويتعرف التطبيق على عدد من الكلمات في مرحلته الأولى حيث يدعم خمسة كلمات فقط وهي (ألم – تورم – حساسية – كسر- حادث مروري)، حيث تطمح الطالبات إلى زيادة الكلمات في المستقبل، وتم الحصول على تمثيل الكلمات بلغة الإشارة بعد التواصل مع الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة وبمساعدة وإرشاد رئيس الجمعية الأستاذ علي الهزاني، والأستاذ عبد الله المدني، مدرب لغة إشارة معتمد في الرابطة العالمية لمترجمي لغة الإشارة، والأستاذ سلطان الحمود رئيس جمعية لغة الإشارة في محافظة الرس.