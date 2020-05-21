احدث الأخبار

مكتب الإحصاء البريطاني: إصابة أكثر من 60 ألفا بكورونا في إنجلترا كل أسبوع
أبرز المواد
 جامعة القصيم تحصل على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء «فرص الذكاء الاصطناعي»
منطقة القصيم
 “طن من البصل”.. للانتقام من خطيبها “الخائن”
أبرز المواد
 خدمة “فرجت”: سداد أكثر من (100) مليون ريال لـ (864) مستفيداً من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية
أبرز المواد
 مدني الرياض يخمد حريقاً بمحطة كهرباء بحي بدر دون إصابات
منطقة الرياض
 بلدية القطيف: تجهيز المسلخ وفق الاجراءات الاحترازية وتشديد الرقابة على الذبائح
المنطقة الشرقية
 خلال برنامج ” سفراء إيثار” لتدريب المتطوعين. مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الغنيم : زرعنا أكثر من 13 ألف عضو والمملكة الثالثة عالميا
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية : 1404000 لتر كمية محلول التطهير لتعقيم بمحافظة الخبر لـ 27 يوماً الماضية من رمضان
المنطقة الشرقية
 مليار جرعة من لقاح كورونا على الطريق.. وشركة تحدد الموعد
أبرز المواد
 إيران: إصابة 10 آلاف من العاملين في الصحة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 فيضانات “تاريخية” تضرب ولاية ميشيغان وتجلي الآلاف
أبرز المواد
 المسماري: التدخل التركي أفشل كل محاولات الحل السلمي في ليبيا
أبرز المواد
مكتب الإحصاء البريطاني: إصابة أكثر من 60 ألفا بكورونا في إنجلترا كل أسبوع

مكتب الإحصاء البريطاني: إصابة أكثر من 60 ألفا بكورونا في إنجلترا كل أسبوع

أبرز المواد
جامعة القصيم تحصل على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء «فرص الذكاء الاصطناعي»

جامعة القصيم تحصل على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء «فرص الذكاء الاصطناعي»

منطقة القصيم
“طن من البصل”.. للانتقام من خطيبها “الخائن”

“طن من البصل”.. للانتقام من خطيبها “الخائن”

أبرز المواد
خدمة “فرجت”: سداد أكثر من (100) مليون ريال لـ (864) مستفيداً من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

خدمة “فرجت”: سداد أكثر من (100) مليون ريال لـ (864) مستفيداً من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

أبرز المواد

مكتب الإحصاء البريطاني: إصابة أكثر من 60 ألفا بكورونا في إنجلترا كل أسبوع

مكتب الإحصاء البريطاني: إصابة أكثر من 60 ألفا بكورونا في إنجلترا كل أسبوع
http://almnatiq.net/?p=866235
المناطق - وكالات

أفادت بيانات أعدها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن أكثر من 60 ألف شخص يصابون بفيروس كورونا المستجد كل أسبوع في إنجلترا.

وتشير البيانات إلى أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من حالات الإصابة المؤكدة التي تعلنها الحكومة يوميا.

في المقابل، لم تجد الدراسة أي أدلة بشأن اختلاف نسب الإصابات بين الرجال والنساء، أو بين الأطفال والشباب والمسنين.

واستندت الدراسة إلى نتائج فحوصات أجريت على 14599 شخصا، وهي جزء من دراسة أطول يعكف المكتب على إتمامها بالتعاون مع جامعتي أوكسفورد ومانشستر والسلطات الصحية.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الخميس عن تسجيل 338 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال آخر 24 ساعة، مقابل 363 وفاة في اليوم السابق.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث عدد الإصابات.

روابط ذات صلة

“طن من البصل”.. للانتقام من خطيبها “الخائن”

“طن من البصل”.. للانتقام من خطيبها “الخائن”
خدمة “فرجت”: سداد أكثر من (100) مليون ريال لـ (864) مستفيداً من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية

خدمة “فرجت”: سداد أكثر من (100) مليون ريال لـ (864) مستفيداً من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية
مليار جرعة من لقاح كورونا على الطريق.. وشركة تحدد الموعد

مليار جرعة من لقاح كورونا على الطريق.. وشركة تحدد الموعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*