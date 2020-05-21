أمانة الجوف تنفذ عمل رقابي مكثف على المنشآت الغذائية لأيام عيد الفطر المبارك

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تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها إجراءاتها الرقابية على كافة المنشآت الغذائية، من خلال تطبيق برنامج عمل رقابي مكثف لفترة عيد الفطر السعيد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عبدالله بن بدر الماجد أن الجولات الرقابية تأتي ضمن توجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بضرورة إحكام الرقابة العامة على المنشآت الغذائية، حيث جرى التركيز على معامل الحلويات والشكولاتة، وذلك من منطلق حرص أمانة الجوف على سلامة الأغذية المتداولة في جميع المؤسسات الغذائية.

وبين الماجد أن الفرق الرقابية تركز على تطبيق مجموعة من الإجراءات لضمان تطبيق الشروط الصحية، منها التأكد من الحفظ الجيد للغذاء بناءً على معرفة الظروف المناسبة لتخزين كل نوع، والتأكد من حفظ الأغذية في درجات الحرارة الملائمة لها، سواء كانت مبردة أو ساخنة أو الأغذية الجاهزة للأكل، حيث يجب حفظها خارج حدود درجات الحرارة الخطرة.

وأكد التزام أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة بتوفير المستوى المضمون من الأمن الغذائي للجميع من خلال حزمة مشددة من الإجراءات الرقابية والوقائية والاحترازية، وذلك بالشراكة الفاعلة مع جميع أفراد المجتمع.