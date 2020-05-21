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جمعية “إخاء” تتلقى دعما من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز

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جمعية “إخاء” تتلقى دعما من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز

جمعية “إخاء” تتلقى دعما من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز
http://almnatiq.net/?p=866245
المناطق_الرياض

تلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء “دعما ماليا لصالح تمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم ودعم برامج وأنشطة المؤسسة من صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

يأتي الدعم ضمن مبادرات سموها الإنسانية لدعم العمل الخيري في المملكة بكافة مجالاته.

من جانبه، أعرب صالح بن خليف الدهمشي، الأمين العام لمؤسسة “إخاء”، عن شكره وتقديره لصاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تبرعها لصالح الأيتام .

وقال “الدهمشي”، في تصريح، إن هذا التبرع يأتي امتدادا لدعم سموها المستمر للبرامج الاجتماعية التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة لصالح المستفيدين، وتفاعلها المتواصل مع الأعمال الخيرية التي تقدم للمجتمع السعودي، واستشعارا منها بأهمية دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي وتعزيز مسيرة العمل الخيري في المملكة .

وأكد أن تبرع سموها سوف ينعكس على  تأهيل وتمكين الأيتام ، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة التي أكدت على دعم الأيتام وتلمس احتياجاتهم ، وتوفير فرص تطويرية وتنموية واسعة لهم .

وسأل “الدهمشي”، الله تبارك وتعالى، أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، ويجزيها خير الجزاء لما تقدمه من أعمال إنسانية جليلة لخدمة الأيتام وكافة فئات المجتمع .

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