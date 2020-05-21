احدث الأخبار

ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” الدفاعية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تؤكد خلو بودرة الأطفال من “الأسبستوس”
أبرز المواد
 الكويت تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 جمعية “إخاء” تتلقى دعما من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز
أبرز المواد
 الإطاحة بثمانية وافدين تورطوا بتهيئة منزل بوسط الرياض للمتاجرة بشرائح الاتصال الرياض
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنفذ عمل رقابي مكثف على المنشآت الغذائية لأيام عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 غداً ..موارد الرياض يطلق مبادرتي “تستاهلون أكثر” و “مبادرة ماهر “
أبرز المواد
 إسبانيا.. وفيات كورونا دون الـ50 يوميا لأول مرة منذ 16 مارس
أبرز المواد
 مكتب الإحصاء البريطاني: إصابة أكثر من 60 ألفا بكورونا في إنجلترا كل أسبوع
أبرز المواد
 جامعة القصيم تحصل على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء «فرص الذكاء الاصطناعي»
منطقة القصيم
 “طن من البصل”.. للانتقام من خطيبها “الخائن”
أبرز المواد
 خدمة “فرجت”: سداد أكثر من (100) مليون ريال لـ (864) مستفيداً من المحكومين في قضايا مالية غير جنائية
أبرز المواد
ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” الدفاعية

ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” الدفاعية

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تؤكد خلو بودرة الأطفال من “الأسبستوس”

“الغذاء والدواء” تؤكد خلو بودرة الأطفال من “الأسبستوس”

أبرز المواد
الكويت تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
جمعية “إخاء” تتلقى دعما من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز

جمعية “إخاء” تتلقى دعما من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز

أبرز المواد

“الغذاء والدواء” تؤكد خلو بودرة الأطفال من “الأسبستوس”

“الغذاء والدواء” تؤكد خلو بودرة الأطفال من “الأسبستوس”
http://almnatiq.net/?p=866259
المناطق_واس

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن بودرة “التالك” التي تصنعها شركة “جونسون آند جونسون” لا تحتوي على مادة “الأسبستوس”، المحظورة في لائحة متطلبات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة.
وقالت الهيئة في بيان توضيحي رداً على ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية والصحف العالمية عن إيقاف شركة “جونسون آند جونسون” تسويق منتج بودرة الأطفال جونسون في الولايات المتحدة وكندا، وما أُشيع عن وجود مواد مسرطنة تتمثل في شوائب مادة “الأسبستوس” : أنها تتحقق من سلامة المنتجات قبل دخولها إلى المملكة من خلال فروعها في المنافذ البرية، والبحرية، والجوية، كما تتحقق بشكل دوري من سلامة منتجات التجميل المتداولة في الأسواق المحلية من خلال سحب العينات وفحصها، ومن تلك المنتجات بودرة أطفال “جونسون”، إذ سحبت عينات من مختلف المستوردين المدرجين لدى الهيئة في مختلف مناطق المملكة ضمن حملات مسح الأسواق الدورية، وأثبتت نتائج التحليل مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية وخلوها من “الأسبستوس”، كما تجري دراسة لسلامة المواد المكوّنة للمنتجات ومتابعة ما يصدر من تحذيرات وقرارات سحب لمنتجات التجميل من الهيئات الرقابية الدولية.
وكانت ” الغذاء والدواء ” قد أصدرت إيضاحًا عن خلو المنتج من مادة “الأسبستوس” بتاريخ 8 / 4 / 1440هـ، ونشرته عبر موقعها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء شركاءها من المستهلكين بضرورة شراء منتجاتهم من مصادر موثوقة، والتواصل معها عبر الرقم الموحد 19999 أو تطبيق “طمني” في حال الاشتباه بمخالفة أي منتج تجميلي.

روابط ذات صلة

ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” الدفاعية

ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” الدفاعية
الكويت تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا
جمعية “إخاء” تتلقى دعما من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز

جمعية “إخاء” تتلقى دعما من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*