احدث الأخبار

أمانة الشرقية تكثف الرقابة على المحلات وتصدر العديد من المخالفات
أبرز المواد
 ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” الدفاعية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تؤكد خلو بودرة الأطفال من “الأسبستوس”
أبرز المواد
 الكويت تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 جمعية “إخاء” تتلقى دعما من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز
أبرز المواد
 الإطاحة بثمانية وافدين تورطوا بتهيئة منزل بوسط الرياض للمتاجرة بشرائح الاتصال الرياض
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنفذ عمل رقابي مكثف على المنشآت الغذائية لأيام عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 غداً ..موارد الرياض يطلق مبادرتي “تستاهلون أكثر” و “مبادرة ماهر “
أبرز المواد
 إسبانيا.. وفيات كورونا دون الـ50 يوميا لأول مرة منذ 16 مارس
أبرز المواد
 مكتب الإحصاء البريطاني: إصابة أكثر من 60 ألفا بكورونا في إنجلترا كل أسبوع
أبرز المواد
 جامعة القصيم تحصل على المركز الثالث في هاكاثون ذكاء «فرص الذكاء الاصطناعي»
منطقة القصيم
 “طن من البصل”.. للانتقام من خطيبها “الخائن”
أبرز المواد
أمانة الشرقية تكثف الرقابة على المحلات وتصدر العديد من المخالفات

أمانة الشرقية تكثف الرقابة على المحلات وتصدر العديد من المخالفات

أبرز المواد
ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” الدفاعية

ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” الدفاعية

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تؤكد خلو بودرة الأطفال من “الأسبستوس”

“الغذاء والدواء” تؤكد خلو بودرة الأطفال من “الأسبستوس”

أبرز المواد
الكويت تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

أمانة الشرقية تكثف الرقابة على المحلات وتصدر العديد من المخالفات

http://almnatiq.net/?p=866260
 المناطق - محمود القاضي


نفذت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الأربعاء27  /09 /1441هـ، ٤٨٢ جولة منها ١٣ جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، واشتملت الجولات على الكشف عن مجموعة من المخالفات، والتي تمثلت في الكشف على مخالفات التكدس، حيث قدرت بـ ١٨ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية و  ١٠ مخالفات في مساكن العمالة، بالإضافة إلى ٢٥ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -١٩ )، كما تم إصدار ١٩ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة الحظر، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية التي تقوم بها الأمانة، وكذلك حملات التعقيم والتطهير، والتي تأتي ضمن حرصها في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ” كورونا ” المستجد (كوفيد-١٩) ، وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

وفيما يخص النظافة والاصحاح البيئي فقد رفعت الأمانة ٦٨٩٢ طن من النفايات، بمشاركة ٨٠٣٣ فرد و ١٥٢٣ آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، حيث تم تطهير وتعقيم ٦١٠٣ موقع عام، وإزالة ٣٥١٠ متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ٤٩٢ كجم من المنتجات المخالفة والغير صالحة للاستخدام . كما تم تنظيف وتطهير ١٠٥٦ موقعا في المحلات والأسواق التجارية باستخدام ١٦٢٤٢٧ لتر من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم.

وحرصت الأمانة ومن خلال المسؤولية الاجتماعية أن تقدم معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار الصحفية، حيث تم نشر ٩٨ تغريدة تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول الوقاية من جائحة كورونا وبث ٢٤ خبرا صحفيا.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان بأن المواطنين والمقيمين حريصين على اتباع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأمانة والجهات الحكومية للوقاية من هذا الفيروس والقضاء عليه.

ونوه بأن بهذا الإلتزام ستنحسر هذه الجائحة بإذن الله باتباع الإجراءات الاحترازية والبقاء بالمنزل وستقوم الأمانة بدورها بالتطهير والتعقيم وعمل الجولات المستمرة في جميع المواقع للتأكد من تطبيق المحلات والأسواق التجارية للاشتراطات البلدية والاحترازية، من أجل بيئة آمنة على الجميع .

روابط ذات صلة

ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” الدفاعية

ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” الدفاعية
“الغذاء والدواء” تؤكد خلو بودرة الأطفال من “الأسبستوس”

“الغذاء والدواء” تؤكد خلو بودرة الأطفال من “الأسبستوس”
الكويت تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*