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البحرين: 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البحرين: 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=866268
المناطق – فتحيه عبدالله

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الخميس عن تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 147 حالة أخرى للشفاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان الإصابات الجديدة بينها 96 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 48 حالة لمخالطين لمصابين و7 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت ان العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين ارتفع الى 3715 حالة بعد تسجيل 147 حالة شفاء جديدة وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وذكرت ان عدد الحالات “القائمة” التي تتلقى العلاج حاليا يبلغ 4312 حالة منها 4303 مستقرة و9 تحت العناية.

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