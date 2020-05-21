احدث الأخبار

أمانة الأحساء: إصدار 1189 رخصة إنشائية وتخطيط عمراني بمنظومة العمل عن بُعد
أبرز المواد
 البحرين: 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 رئيس هيئة المهندسين يشيد بـ3 آلاف مهندس ومهندسة تطوعوا لفحص وتهيئة إسكان لأكثر من 400 ألف عامل
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تكثف الرقابة على المحلات وتصدر العديد من المخالفات
أبرز المواد
 ترامب يعلن الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” الدفاعية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تؤكد خلو بودرة الأطفال من “الأسبستوس”
أبرز المواد
 الكويت تسجل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 جمعية “إخاء” تتلقى دعما من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز
أبرز المواد
 الإطاحة بثمانية وافدين تورطوا بتهيئة منزل بوسط الرياض للمتاجرة بشرائح الاتصال الرياض
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنفذ عمل رقابي مكثف على المنشآت الغذائية لأيام عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 غداً ..موارد الرياض يطلق مبادرتي “تستاهلون أكثر” و “مبادرة ماهر “
أبرز المواد
 إسبانيا.. وفيات كورونا دون الـ50 يوميا لأول مرة منذ 16 مارس
أبرز المواد
أمانة الأحساء: إصدار 1189 رخصة إنشائية وتخطيط عمراني بمنظومة العمل عن بُعد

أمانة الأحساء: إصدار 1189 رخصة إنشائية وتخطيط عمراني بمنظومة العمل عن بُعد

أبرز المواد
البحرين: 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البحرين: 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
رئيس هيئة المهندسين يشيد بـ3 آلاف مهندس ومهندسة تطوعوا لفحص وتهيئة إسكان لأكثر من 400 ألف عامل

رئيس هيئة المهندسين يشيد بـ3 آلاف مهندس ومهندسة تطوعوا لفحص وتهيئة إسكان لأكثر من 400 ألف عامل

أبرز المواد
أمانة الشرقية تكثف الرقابة على المحلات وتصدر العديد من المخالفات

أمانة الشرقية تكثف الرقابة على المحلات وتصدر العديد من المخالفات

أبرز المواد

أمانة الأحساء: إصدار 1189 رخصة إنشائية وتخطيط عمراني بمنظومة العمل عن بُعد

أمانة الأحساء: إصدار 1189 رخصة إنشائية وتخطيط عمراني بمنظومة العمل عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=866269
المناطق - فتحيه عبدالله
فيما يتواصل تنفيذ أمانة الاحساء لخططها الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد “COVID19” تعزيزاً لدور القطاع البلدي كونه خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الفايروس تحقيقاً للسلامة المجتمعية ، بمايتضمن برامج التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والاحياء وغسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الاجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم  وخطط رش المبيدات الحشرية وتعقيم واجهات المنازل في الاحياء الغير مخدومة بالصرف الصحي، بالاضافة إلى الجهود المتواصلة للرقابة والمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الاطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية والتأكيد على تلك المنشآت بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية الُمتبعة في هذا الشأن.
أكد أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم على استمرارية جهود وخطوات الامانة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وفق الجدولة المحددة لإنجازها مع أهمية الالتزام بالجودة الانشائية بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية لكافة المشاريع ، وكذلك العمل على انجاز الخدمات البلدية للمستفيدين عبر البوابة الالكترونية للامانة والوسائل والانظمة التقنية الاخرى ” العمل عن بُعد ”  تمشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله ، بمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل .
وأشار الملحم إلى أن الأمانة ممثلة في الادارة العامة لتقنية المعلومات اصدرت وعبر المنظومة الالكترونية للرخص الانشائية وخدمات التخطيط العمراني خلال الفترة الماضية منذ صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد 1189 ” رخصة وشهادة وطلب اجراء ” للمستفيدين حيث تضمن ذلك  ( 857 رخصة بناء ،158 طلب فرز ودمج قطع الاراضي ، 79 رخصة لاضافة مكونات بناء ، 78 رخصة ترميم مبنى ، 17 شهادة اتمام بناء ) ، وشدد الملحم على اهمية تعاون الجميع دعماً للجهود المبذولة في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد حمايةً لافراد المجتمع حتى يتحقق الهدف المنشود بإذن الله في ظل دعم واهتمام حكومتنا الرشيدة – ايدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وتقدم الملحم بالشكر والتقدير لشركاء النجاح ( الشركة السعودية للكهرباء ، وزارة البيئة والمياه والزراعة ، مركز خدمات المطورين التابع لوزارة الاسكان ” اتمام “، الهيئة السعودية للمهندسين ، وزارة التعليم ) .

روابط ذات صلة

البحرين: 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البحرين: 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا
رئيس هيئة المهندسين يشيد بـ3 آلاف مهندس ومهندسة تطوعوا لفحص وتهيئة إسكان لأكثر من 400 ألف عامل

رئيس هيئة المهندسين يشيد بـ3 آلاف مهندس ومهندسة تطوعوا لفحص وتهيئة إسكان لأكثر من 400 ألف عامل
أمانة الشرقية تكثف الرقابة على المحلات وتصدر العديد من المخالفات

أمانة الشرقية تكثف الرقابة على المحلات وتصدر العديد من المخالفات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*