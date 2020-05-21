أمانة الأحساء: إصدار 1189 رخصة إنشائية وتخطيط عمراني بمنظومة العمل عن بُعد

فيما يتواصل تنفيذ أمانة الاحساء لخططها الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد “COVID19” تعزيزاً لدور القطاع البلدي كونه خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الفايروس تحقيقاً للسلامة المجتمعية ، بمايتضمن برامج التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والاحياء وغسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الاجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم وخطط رش المبيدات الحشرية وتعقيم واجهات المنازل في الاحياء الغير مخدومة بالصرف الصحي، بالاضافة إلى الجهود المتواصلة للرقابة والمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الاطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية والتأكيد على تلك المنشآت بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية الُمتبعة في هذا الشأن.

أكد أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم على استمرارية جهود وخطوات الامانة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وفق الجدولة المحددة لإنجازها مع أهمية الالتزام بالجودة الانشائية بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية لكافة المشاريع ، وكذلك العمل على انجاز الخدمات البلدية للمستفيدين عبر البوابة الالكترونية للامانة والوسائل والانظمة التقنية الاخرى ” العمل عن بُعد ” تمشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله ، بمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل .

وأشار الملحم إلى أن الأمانة ممثلة في الادارة العامة لتقنية المعلومات اصدرت وعبر المنظومة الالكترونية للرخص الانشائية وخدمات التخطيط العمراني خلال الفترة الماضية منذ صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد 1189 ” رخصة وشهادة وطلب اجراء ” للمستفيدين حيث تضمن ذلك ( 857 رخصة بناء ،158 طلب فرز ودمج قطع الاراضي ، 79 رخصة لاضافة مكونات بناء ، 78 رخصة ترميم مبنى ، 17 شهادة اتمام بناء ) ، وشدد الملحم على اهمية تعاون الجميع دعماً للجهود المبذولة في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد حمايةً لافراد المجتمع حتى يتحقق الهدف المنشود بإذن الله في ظل دعم واهتمام حكومتنا الرشيدة – ايدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم الملحم بالشكر والتقدير لشركاء النجاح ( الشركة السعودية للكهرباء ، وزارة البيئة والمياه والزراعة ، مركز خدمات المطورين التابع لوزارة الاسكان ” اتمام “، الهيئة السعودية للمهندسين ، وزارة التعليم ) .