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بلدية الجبيل: حملة لإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة

بلدية الجبيل: حملة لإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة
http://almnatiq.net/?p=866270
المناطق - محمود القاضي

أسفرت الحملة التي نفذتها بلدية محافظة الجبيل لإصلاح حفر الشوارع عن إصلاح 7920 متر مربع من حفر الشوارع، وإصلاح 3831 متر طولي الأرصفة المتهالكة، وإصلاح 218 لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني وإصلاح 23 من واجهات المباني.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن الحملة تأتي ضمن “حملة معالجة التشوه البصري” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية مؤخرًا على مستوى المملكة، وذلك من خلال فريق عمل متخصص في إصلاح حفر الشوارع وتسوية وردم الحفر والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط، كما تأتي أيضا ضمن جهود البلدية في مبادرة معالجة التشوه البصري ورصد المظاهر السلبية في أحياء وشوارع المحافظة، وتهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري، والتي تتماشى مع خطة بلدية محافظة الجبيل، لافتا الى أن البلدية تقوم بمعالجة هذه المظاهر السلبية.

وأبان المهندس نايف الدويش أن الفرق الرقابية تواصل تنفيذ مهامها وفق خطة العمل المعدة لتنفيذ حملة معالجة التشوه البصري في المحافظة وذلك من خلال فريق عمل متخصص في إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق، مؤكدا بأن أعمال الصيانة مستمرة في المحافظة .

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع الفرق الميدانية لمعالجة مظاهر التشوه البصري بكافة أشكالها للحفاظ على البيئة والممتلكات من العبث والتشوه البصري، لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الابلاغ عن أي مظاهر سلبية عبر مركز   940

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