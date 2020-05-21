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في جمعية البر: محافظ أملج يشهد مبادرة فرحة العيد  

في جمعية البر: محافظ أملج يشهد مبادرة فرحة العيد  
http://almnatiq.net/?p=866277
المناطق- أملج - فايز السميري:
شهد محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم مبادرة “فرحة عيد” في جمعية البر والخدمات الاجتماعية باملج وذلك لادخال الفرحة على الاسر المحتاجة ضمن حملة يداً بيد التي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك مع بداية انتشار جائحة كورونا لدعم الأسر والافراد المتضررين من تطبيق الاجراءات الاحترازية. واطلع ” البازعي ” على عملية  توزيع المبالغ التي حولت مباشرة على حساب المستفيدين  باجمالي ١٥٢ الف ريال وذلك لمبادرة “فرحت عيد” والتي استهدفت اسر المساجين والمحتاجين ومستفيدي الجمعيات ، كما تفاعل رجال الاعمال وساهموا في فرحة العيد .
كما تم توزيع مجموعة  من حلاوه العيد ومجموعة مشتريات من ردتاغ حيث خصصت لنزلاء أسر السجناء وبعض الأسر المستفيدة  .
وفي ختام الزيارة اطلع ” البازعي ” على سلة العيد حيث انها كانت متنوعه ومختلفه عن المعتاد بحيث تكون موافقه مع الأسره في العيد لهذا العام .
ومن جهة أخرى أكد  محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي ان على الجمعيات الخيرية ان تحافظ على وتيرة رعايتها للمستفيدين باستمرار بما يضمن استدامة خدماتها للمستفيدين ودعمها للمتضررين الذين شملتهم حملة يداً بيد التي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك لتخفيف الاضرار عنهم من جائحة كورونا ، معرباً عن شكره لجمعية البر والخدمات الاجتماعية في املج وما قامت به من جهود كبيرة خلال هذه الحملة ، ولفت الى ان مبادرة فرحة عيد بجمعية البر والخدمات الاجتماعية باملج إدخلت البسمه على كثير من الأسر المستفيدة والمتعففه ونثمن ونقدر هذه الجهود ونشكر القائمين عليها.

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