بلدية الخفجي: تركيب 120 عمود إنارة بطريق الجامعة الجديد

المناطق - سطام الفروان

كشفت بلدية محافظة الخفجي عن تركيب 120 عامود إنارة بطريق الجامعة الجديد، والتي تأتي سعياً من البلدية في تطوير شبكة الإنارة في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية قامت مؤخراً بالانتهاء من تركيب عدد من أعمدة الإنارة بطريق الجامعة الجديد كمرحلة أولى بعدد 120 عامود وفانوس، وجاري استكمال بافي الأعمدة، لافتا الى أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية في تطوير المحافظة، وإبراز النواحي الجمالية لطرق وشوارع وميادين المحافظة.

الجدير بالذكر بأن البلدية انتهت من سفلتة الطريق وعمل الرصيف للجزيرة الوسطية مؤخراً، حيث يعتبر أحد مداخل المحافظة الرئيسة.

وأكد المهندس الحميداني حرصه على سلامة مرتادي الطريق والتأكيد على أن الطريق سيتم الانتهاء منه في أقرب وقت، والذي سيتم الإستفادة منه حين الانتهاء من كافة أعماله.