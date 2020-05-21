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طبيب مصري يعلن عن اكتشاف مذهل أثناء معالجة مرضى كورونا

طبيب مصري يعلن عن اكتشاف مذهل أثناء معالجة مرضى كورونا
http://almnatiq.net/?p=866285
المناطق_متابعات

أعلن المدير الطبي لإحدى مستشفيات العزل في مصر أن المستشفى بدأ  في اتباع بروتوكول علاجي جديد أدى لنتائج مذهلة.
وأشار الدكتور محمود عبد القوى المدير الصبي بمستشفى باجور في مصر ،خلال بث مباشر على “فيسبوك” إلى أن المستشفى أدخل بعض التعديلات على بروتوكول وزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا، فهذا المرض لا يؤثر على المريض بشكل مباشر، ولكن يؤثر على الأوعية الدموية في الجسم، وخاصة الأوعية الدموية للرئة”.

وتابع: “البروتوكول الذي يعملون به، حقق معدلات تحسن للمرضى عالية والحمد لله، وتحديدا في الحالات الحرجة، فالفيروس يؤثر على الأوعية الدموية، وهو ما ركزنا عليه في العلاج، من خلال علاجات تحسن من التهابات الأوعية الدموية، وتمنع التجلط عن طريق استخدام جرعات عالية من مذيبات التجلط، وهو ما حقق معدلات تحسن جيدة، وسنقوم ببحث كامل عن إحصائيات المرضى وحالات التحسن، ولكن نتائج آخر 5 أيام مبشرة جدا”.

وتابع: “استخدام، أدوية السيولة، كانت نتائجها مرضية، وسنحاول تعميم هذا الدواء في البلاد حتى يستفيد الجميع، وسنعطى النتائج بعد 14 يوما، صحيح أن الفيروس ليس له علاج حتى الآن، ولكن المريض، كان دائما يسقط في الحرب بين جهاز المناعة، والفيروس نفسه، ومعدلات التجلطات، ولكن أدوية السيولة سهلت العلاج، حتى احتياجنا لأجهزة التنفس الصناعى لم يكن كبيرا، حيث احتاج مريض واحد فقط لجهاز تنفس صناعي من خلال أنبوبة حنجرية، وسيتم تعميم البروتوكول قريبا، بعد أن يكون معنا عدد حالات كاف للعلاج”.

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