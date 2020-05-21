وزير الصحة العماني: درسنا تجارب دول أخرى بشأن فرض حظر التجول

قال الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني، إن السلطنة درست تجارب دول أخرى بشأن فرض حظر التجول وقررت عدم فرضه بسبب عدم جدواه الصحية في منع انتشار #كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم “هناك شركات قامت بالتبرع بوجبات غذائية للمحجورين وشركات اخرى تبرعت بأجهزة ومعدات”.

وتابع: “نتمنى ألا يكون أي أحد فينا سببا في الوفاة رقم 31، كما نرجو ألا يكون بيننا من لا يتقيد بالتعليمات والإجراءات”.

وأشار إلى أن ارتفاع عدد الإصابات في رمضان بسبب عدم التقيد بالتباعد الجسدي.. وفرض حظر التجوال لا يمنع انتشار كوفيد19″

وأكد جمع 28 مليون و400 ألف ريال بحساب مواجهة كورونا، وأضاف: “لا يمكن التنبؤ بموعد نهاية الجائحة أو الوصول للذروة وقد يبقى الفيروس لفترة طويلة ويتم التعايش معه”.

وقال: “وسائل التصدي لمرض كوفيد19 محدودة لكنها سهلة وعلى الجميع التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي وغسل اليدين”.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 105 حالات لعمانيين، و222 حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للحالات المسجلة فى السلطنة 6370 حالة، وعدد الوفيات 30 حالة، في حين تماثلت 1821 حالة للشفاء.