التويجري يمدد تكليف مدراء مستشفيات بصحة الرياض

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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارات تمديد تكليف شملت مدراء مستشفيات السليل، والافلاج ، والحريق .

وتفصيلا تم تمديد تكليف الدكتور سعد بن عائض آل وديان مديراً لمستشفى السليل العام .

كما أصدر د. التويجري قراراً بتمديد تكليف الاستاذ / ابراهيم بن سحمان الدوسري مديراً لمستشفى الافلاج العام .

وكذلك تمديد تكليف الاستاذ حمد بن عبدالله الصقيهي مديراً لمستشفى الحريق العام .

وتأتي هذه القرارات بناء على مارفعه المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة .

من جانبه عبر ” المكلفون ” عن شكرهم وامتنانهم لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهم على المسؤولية المناطة بهم .