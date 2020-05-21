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التويجري يمدد تكليف مدراء مستشفيات بصحة الرياض

التويجري يمدد تكليف مدراء مستشفيات بصحة الرياض
http://almnatiq.net/?p=866289
المناطق_الرياض

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارات تمديد تكليف شملت مدراء مستشفيات السليل، والافلاج ، والحريق .
وتفصيلا تم تمديد تكليف الدكتور سعد بن عائض آل وديان مديراً لمستشفى السليل العام .
كما أصدر د. التويجري قراراً بتمديد تكليف الاستاذ / ابراهيم بن سحمان الدوسري مديراً لمستشفى الافلاج العام .
وكذلك تمديد تكليف الاستاذ حمد بن عبدالله الصقيهي مديراً لمستشفى الحريق العام .
وتأتي هذه القرارات بناء على مارفعه المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة .
من جانبه عبر ” المكلفون ” عن شكرهم وامتنانهم لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلين المولى عز وجل أن يعينهم على المسؤولية المناطة بهم .

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