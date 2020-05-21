جامعة الجوف تطرح 20 برنامجاً تدريبياً عن بُعد للرجال والنساء خلال فترة عيد الفطر

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف عن طرح 20 برنامجاً تدريبياً عن بُعد مع شهادات حضور معتمدة للرجال والنساء خلال فترة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة.

وأوضح المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر د.إبراهيم العلي أن الجامعة تسعى وفقاً لرؤيتها إلى خدمة المجتمع وإطلاق برامج تدريبية لتدريب العناصر البشرية وتطوير مهاراتها وقدراتها الشخصية.

وأضاف أن هذه البرامج التدريبية يقدمها مجموعة من المتخصصين في مجال التدريب عبر منظومة التعلم الإلكتروني التي تتميز بها الجامعة.

وتشمل البرامج المطروحة: “برنامج عيدك عيدنا.. خليك بالبيت أنشطة منزلية للأمهات- والأطفال، وبرنامج التربية بالحب للأطفال- في ظروف الحجر الصحي، وبرنامج أسس التفكير الإيجابي تجاه الذات والمجتمع، وبرنامج استراتيجيات وتقنيات تعديل أنماط التفكير والسلوك خلال الأزمات، وبرنامج الذهب المكنون وشفرة الموهبة، وبرنامج المشكلات النفسية لدى الأطفال، وبرنامج الاضطراب النفسي (المفهوم والأسباب)، وبرنامج مهارات إدارة العلاقات الشخصية وبرنامج التعرف على نظام أندرويد، وبرنامج الدعم النفسي للطفل بعد الأزمات”.

وكذلك تضمنت تلك البرامج: “برنامج مهارات قراءة القوائم المالية لغير المحاسبين، وبرنامج التفكير الناقد وحل المشكلات، وبرنامج الآثار القانونية لمخالفة الإجراءات الوقائية في مواجهة فايروس كورونا المستجد، وبرنامج اللياقة الذهنية، وبرنامج الإنجليزية لقطاع الأعمال، وبرنامج مهارات وأدوات الحاسب الآلي، وبرنامج المفاهيم الخاطئة حول العناية بصحة الفم والأسنان، وبرنامج الكفاءة اللغوية وقيادة المجتمع، وبرنامج فن الإلقاء ومهاراته في الإبداع الأدبي، وبرنامج الجوانب القانونية المترتبة على جائحة كورونا ( دراسة في النظام السعودي)”.

ودعت عمادة خدمة المجتمع، الراغبين والراغبات إلى الاستفادة من البرامج المتاحة مجاناً للسعوديين والمقيمين إلى التسجيل من خلال الرابط التالي https://bit.ly/2O3TEN9