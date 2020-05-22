  أمانة الجوف تطلق مبادرة ذبيحتك لباب بيتك

تزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك 1441 أطلقت أمانة منطقة الجوف ممثله بإدارة المسالخ مبادرة ” ذبيحتك لباب بيتك ” لخدمة شراء واستلام الذبائح عن بعد وذلك بإستخدام تطبيق “واتساب” لتقديم خدمات الذبح بإشراف كادر طبي بيطري متخصص يكشف على الذبائح قبل وبعد عملية الذبح ومن ثم والتوصيل للمنازل من قبل مسلخ سكاكا المركزي ومسلخ غرب سكاكا

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وأوضح المتحدث الرسمي للامانة عبدالله بن بدر الماجد أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع مستثمرين المسالخ بمدينة سكاكا بهدف تسهيل الخدمة للمستفيدين خلال فترة منع التجول في العيد وهي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.

وتستقبل هذه المسالخ عبر الرقم

0558723221

0504973652

كما ترحب الأمانة بمشاركة مندوبي التوصيل عبر التطبيقات المرخصة .