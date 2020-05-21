احدث الأخبار

المملكة الثالثة عالمياً في عمليات زراعة الكلى بأكثر من 13 ألف عملية
أبرز المواد
 نقل الرئيس الشيشانى إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا
أبرز المواد
   أمانة الجوف تطلق مبادرة ذبيحتك لباب بيتك
أبرز المواد
 التويجري يمدد تكليف مدراء مستشفيات بصحة الرياض
أبرز المواد
 مدني الدمام: يخلي 48 شخصاً إثر حريق بعمارة سكنية
أبرز المواد
 الرئيس اليمني: البلاد لم تعد تحتمل والوضع الإنساني لا يقبل المقامرة والعناد
أبرز المواد
 جامعة الجوف تطرح 20 برنامجاً تدريبياً عن بُعد للرجال والنساء خلال فترة عيد الفطر
أبرز المواد
 وزير الصحة العماني: درسنا تجارب دول أخرى بشأن فرض حظر التجول
أبرز المواد
 بلدية الجبيل: حملة لإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة
أبرز المواد
 طبيب مصري يعلن عن اكتشاف مذهل أثناء معالجة مرضى كورونا
أبرز المواد
 أمير الجوف يستعرض أعمال لجنة تقييم مساكن العمالة الوافدة
أبرز المواد
 بلدية الخفجي: تركيب 120 عمود إنارة بطريق الجامعة الجديد
المنطقة الشرقية
المملكة الثالثة عالمياً في عمليات زراعة الكلى بأكثر من 13 ألف عملية

المملكة الثالثة عالمياً في عمليات زراعة الكلى بأكثر من 13 ألف عملية

أبرز المواد
نقل الرئيس الشيشانى إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

نقل الرئيس الشيشانى إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

أبرز المواد
  أمانة الجوف تطلق مبادرة ذبيحتك لباب بيتك

  أمانة الجوف تطلق مبادرة ذبيحتك لباب بيتك

أبرز المواد
التويجري يمدد تكليف مدراء مستشفيات بصحة الرياض

التويجري يمدد تكليف مدراء مستشفيات بصحة الرياض

أبرز المواد

المملكة الثالثة عالمياً في عمليات زراعة الكلى بأكثر من 13 ألف عملية

المملكة الثالثة عالمياً في عمليات زراعة الكلى بأكثر من 13 ألف عملية
http://almnatiq.net/?p=866311
المناطق_الرياض

كشف مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء د. محمد الغنيم عن زراعة أكثر من 13000 عضو في المملكة، مما جعل المملكة تحتل المركز الثالث عالميًا في هذا المجال، مشيدا في الوقت نفسه ببرنامج تبادل الأعضاء بين دول مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال كلمته في البرنامج التدريبي “سفراء إيثار” الذي نظمته جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية “إيثار” مساء أمس الأول، عبر البث المباشر عن بعد.

واستعرض د. الغنيم، الفتاوى التي تجيز التبرع بالأعضاء خلال حياة المتبرع أو بعد وفاته، والتي أقرها مجمع الفقه الإسلامي وأشاد بها عدد من الفقهاء وأعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة، مبينا بأن المركز يتلقى طلبات التبرع بالأعضاء عبر موقع إلكتروني، وفي حالة الوفاة الدماغية يتم إبلاغ المركز إلكترونيا عن حالة المتبرع، حيث يشترط أن يكون عمر المتبرع فوق الـ18 سنة.

فيما أشارت د. حنان الغامدي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار، خلال البرنامج إلى الدور الذي تقوم به الجمعية على تثقيف المجتمع بالتبرع بالأعضاء، مبينة بأن انتشار ظاهرة التبرع بالأعضاء يعتمد على برنامج وطني تقوم عليه كوادر، وكذلك يقوم على حملات التوعية مستشهدة بحملة خلونا نحييها التي نظمتها الجمعية مؤخرا بمشاركة جميع القطاعات لتثقيف المجتمع بالتبرع بالأعضاء مما أدى إلى وجود نقلة معرفية للمجتمع.

وأكدت د. الغامدي، على الدور الكبير الذي تقوم به لجنة الشفاعة الحسنة بالجمعية لإقناع أهل المتوفي دماغيا بالتبرع حيث تم هذه اللجنة متخصصين ومهتمين من الجنسين ويقدم لهم تدريب متخصص وذلك للقيام بدور زيارة أهل المريض أو المتوفي لتوعيتهم وتثقيفهم بالتبرع بالأعضاء، حيث استطاعت الجمعية الحصول على أكثر من 150 عضو تم التبرع بها بإشراف لجنة الشفاعة الحسنة.

فيما تناول د. محمد وجيه، من بنك الدم الإقليمي بالمنطقة الشرقية، أهمية العمل التطوعي والذي يعد موروثا إسلاميا، مبينا بأن المملكة رائدة ومتميزة بالعمل التطوعي حيث تم إطلاق منصة العمل التطوعي وهي حلقة وصل مابين الجهات وأصحاب الأفكار والمبادرات، مشيرا إلي أن بنك الدم الاقليمي هو أقدم بنك في المملكة وحصل على عدة اعتمادات، ويوفر البنك دم آمن مطابق للمواصفات العالمية ويتم دعمه من قبل الوزارة، حيث يتم استقطاب متبرعين أصدقاء بنك الدم لتوفير الدم، وتم التبرع بالدم خلال جائحة كورونا مع توفير الوضع الآمن وتوفير سبل الوقاية للمتبرع، مضيفا أن بعض المتبرعين وصل عدد مرات تبرعهم إلى 70 مرة.

وخلال اللقاء ركز د. باسم فوتا، أخصائي التغذية الصحية، على أهمية العمل التطوعي والعوائد الصحية الكبيرة له فضلا عن العوائد الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع والوطن الأم.

روابط ذات صلة

نقل الرئيس الشيشانى إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

نقل الرئيس الشيشانى إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا
  أمانة الجوف تطلق مبادرة ذبيحتك لباب بيتك

  أمانة الجوف تطلق مبادرة ذبيحتك لباب بيتك
التويجري يمدد تكليف مدراء مستشفيات بصحة الرياض

التويجري يمدد تكليف مدراء مستشفيات بصحة الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*