احدث الأخبار

إطلاق “دليل مبادرات” تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين
أبرز المواد
 المملكة الثالثة عالمياً في عمليات زراعة الكلى بأكثر من 13 ألف عملية
أبرز المواد
 نقل الرئيس الشيشانى إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا
أبرز المواد
   أمانة الجوف تطلق مبادرة ذبيحتك لباب بيتك
أبرز المواد
 التويجري يمدد تكليف مدراء مستشفيات بصحة الرياض
أبرز المواد
 مدني الدمام: يخلي 48 شخصاً إثر حريق بعمارة سكنية
أبرز المواد
 الرئيس اليمني: البلاد لم تعد تحتمل والوضع الإنساني لا يقبل المقامرة والعناد
أبرز المواد
 جامعة الجوف تطرح 20 برنامجاً تدريبياً عن بُعد للرجال والنساء خلال فترة عيد الفطر
أبرز المواد
 وزير الصحة العماني: درسنا تجارب دول أخرى بشأن فرض حظر التجول
أبرز المواد
 بلدية الجبيل: حملة لإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة
أبرز المواد
 طبيب مصري يعلن عن اكتشاف مذهل أثناء معالجة مرضى كورونا
أبرز المواد
إطلاق “دليل مبادرات” تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لمواجهة كورونا

إطلاق “دليل مبادرات” تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لمواجهة كورونا

أبرز المواد
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين

أبرز المواد
المملكة الثالثة عالمياً في عمليات زراعة الكلى بأكثر من 13 ألف عملية

المملكة الثالثة عالمياً في عمليات زراعة الكلى بأكثر من 13 ألف عملية

أبرز المواد
نقل الرئيس الشيشانى إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

نقل الرئيس الشيشانى إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

أبرز المواد

إطلاق “دليل مبادرات” تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لمواجهة كورونا

إطلاق “دليل مبادرات” تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=866313
المناطق_الرياض

في إطار مساعِ حكومة المملكة العربية السعودية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تواصل الجهات الحكومية إطلاق مبادراتها لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات الجائحة.
ويضم “دليل مبادرات” أكثر من 120 مبادرة تستهدف الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، حيث يٌعد بمثابة وثيقة تحصر جميع المبادرات التي نفذتها الحكومة لحماية المواطنين ومساندة القطاع الخاص وبخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الوباء.
ويُمكن “دليل مبادرات” المستفيدين (أفرادا ومنشآت ومستثمرين) من الوصول إلى جميع المبادرات والاطلاع على شروط وآلية الاستحقاق وفق إجراءات تمتاز بالمرونة.
ويعكس حجم المبادرات المرصودة في الدليل حرص الحكومة على توفير أوجه الدعم الممكنة كافة لجميع أفراد المجتمع والمنشآت على تباين أحجامها من أجل تجاوز هذه الأوقات الصعبة.
ويمكن الوصول إلى “دليل مبادرات” عبر الرابط الإلكتروني: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Documents/كتيب%20مبادرات.pdf

روابط ذات صلة

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين
المملكة الثالثة عالمياً في عمليات زراعة الكلى بأكثر من 13 ألف عملية

المملكة الثالثة عالمياً في عمليات زراعة الكلى بأكثر من 13 ألف عملية
نقل الرئيس الشيشانى إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

نقل الرئيس الشيشانى إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*